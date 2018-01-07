لهذا السبب.. مقتل عريس بعد ساعات من زفافه في مكة المكرمة!!

العالم - حوادث

وكان العريس الأفغاني قد اصطحب عروسته برا من المدينة المنورة إلى بيته في مكة المكرمة، ولم يمض في بيت الزوجية سوى 10 ساعات قبل أن يحترق المنزل.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف قوله: إنه “في تمام الساعة الـ10.08 من صباح السبت تلقينا بلاغًا، مفاده وقوع حريق في عمارة بحي العزيزية”.

وأضاف أن الحادث “كان عبارة عن اشتعال النار في شقة تقع بالدور الأرضي من عمارة مكونة من دورين.

وتمت السيطرة على الحادث وإخماده، ونجم عنه وفاة شخص، وإصابة امرأة باختناق وحالتها الصحية مستقرة، فيما تم إخلاء مبنى العمارة من الساكنين نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة”.

وأشار الرائد الشريف إلى أن فريق التحقيق بالإدارة “باشر التعرف على أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

المصدر : سبق

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