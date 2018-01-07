السودان.. مقتل طالب واعتقال زعيم معارض في "احتجاجات الخبز"

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وصرح رئيس بلدية الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) في بيان أن طالبا في المدرسة الثانوية قتل وأصيب ستة آخرون في المدينة أثناء الاحتجاجات، ولكن لم يعلن المسؤول سبب الوفاة، مؤكدا أن تحقيقا سيجري في الحادث.

من جهتهم ذكر أعضاء في حزب المؤتمر السوداني أن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب، الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.

هذا وكشف رئيس تحرير صحيفة أن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطيتها الاحتجاجات انتقادا لرفع الدعم وزيادات الأسعار.

وأكد شهود عيان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي لوكالة "رويترز" أن الشرطة أطلقت اليوم الغاز المسيل للدموع، بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات رافضة لزيادات الأسعار كما تم إحراق إطارات سيارات.

وأضافت المصادر أن الاحتجاجات انتشرت إلى وسط الخرطوم، إلى جانب ثلاث مدن تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي: الدمازين، نيالا، والجنينة.

وكانت احتجاج مماثل شهدتها مدينة سنار جنوب شرق البلاد أمس بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي نيتها إلغاء الدعم في موازنة 2018.

ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف، المتخذة من قبل الخرطوم في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة والنقص الحاد في العملة الصعبة الذي أثر على حركة الاستيراد.

المصدر: رويترز