إنقاذ نحو 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

العالم - اسيا والباسفيك

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في البحرية الليبية قوله إن عمليتي الإنقاذ حصلتا على بعد 50 كلم شرق طرابلس.

ولم يحدد المصدر أسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما على متن زورق سواحل ليبيا مساء السبت برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الإفريقية.

وأوضح المصدر أن 150 مهاجرا كانوا في مركب آخر على وشك الغرق عند وصول فرق الإنقاذ.

وكان 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم السبت مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان يقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي إنقاذ.

ولقي 3116 شخصا في العام الماضي مصرعهم أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت الداخلية الإيطالية أن جهود إيطاليا في التصدّي للمهاجرين من ليبيا أثمرت بتراجع بنسبة 70% في الإبحار من هذا البلد في النصف الثاني من 2017 مقارنة بالعام السابق، وحددت العدد الاجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إيطاليا في العام الماضي بـ119 ألفا تقريبا.

المصدر: أ ف ب