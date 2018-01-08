السودان.. تحقيق بمقتل طالب في احتجاجات بدارفور

العالم - أفريقيا

كما أعلن الوالي، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إلغاء قرار تعليق الدراسة بمدارس الولاية، بعد ساعات من صدوره.

وأكد المسؤول السوداني "استقرار" الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها طالب بالمرحلة الثانوية وجرح 6 آخرين بعد خروج طلاب ثلاث مدارس ثانوية في مظاهرات احتجاجية.

وقال والي الولاية إن "جهات (لم يسمها) حاولت الزج بالطلاب في الأحداث".

وأكد "استمرار الدراسة بالمدارس، غداً الإثنين والامتحانات الشهرية وفق ما هو موضوع لها سابقاً"، لاغيا بذلك قرار تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية بعد ساعات من صدوره.

وأدى الهجا العزاء في الطالب "الزبير السكيران" الذي لقي حتفه في المظاهرات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة ولاية غرب دارفور، الأحد، تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية في المرحلتين الأساسية والثانوية، بداية من غد الإثنين، وحتى الأحد المقبل.

وعصر اليوم الأحد، فرقت الشرطة السودانية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، المئات من طلاب جامعة الخرطوم، بعد خروجهم للشوارع، وأغلقت المداخل والطرق المؤدية إلى الجامعة، بما فيها شارع رئيس في العاصمة السودانية.

وعبرت الحكومة السودانية، في وقت سابق اليوم، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديدا بالغلاء.

وأوقفت قوات الأمن السودانية، اليوم، 3 من قادة المعارضة، وصادرت 6 صحف خاصة وحزبية إثر انتقادها ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مؤخرًا.

وأشعلت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا، لا سيما بسبب أسعار الخبز الجديدة، بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد، الجمعة، زيادة أسعار جوال الطحين (الدقيق) بنسبة 200%.

ودعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.

وصادق البرلمان السوداني، الأحد الماضي، على الموازنة المالية للعام 2018، التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9، فضلًا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت بالخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.

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