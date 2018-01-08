الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

العالم - السعودية

وقال جندلمان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية..

وأظهرت الصور علم الجيش الإسرائيلي وبعض العبارات العبرية، حاملة لون ملابس الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال المواطن السعودي الذي اكتشف هذه الملابس بأحد الأسواق التجارية الكبرى بجازان، إنه شاهد علم الكيان الإسرائيلي على ملابس شتوية وملابس أخرى تحمل صورا خادشة للحياء، كان قد اشتراها لطفله من متجر شهير بجازان، قبل أن يغادر بالملابس إلى منزله.

وأضاف للصحيفة السعودية أنه تواصل مع وزارة التجارة في بلاغٍ رسمي، وطلبوا منه التسجيل عبر التطبيق الرسمي لذلك.

وأكد المواطن في بلاغه "إن مثل هذه الملابس تتزايد في السوق دون أي رقابة من أصحاب المتاجر والتي تبحث عن الأرباح".

موقع "سبوتنك"

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