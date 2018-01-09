وزير الثقافة العراقي: العلاقات مع ايران لها أهمية خاصة منفردة عن غيرها

العالم - إيران

واضاف رواندزي خلال لقائه مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية «محب خدايي» ان علاقاتنا مع ايران لها ميزات تنفرد بها الاخيرة عن بقية دول العالم.

كما اشار إلى أهمية السياحة ليس فقط في جانبها الاقتصادي بل في جانبها المتعلق بتوطيد العلاقات بين الشعوب مؤكدا إن المشتركات الكثيرة بين الشعبين العراقي والإيراني تشكل أساسا مهما في الارتقاء بالعلاقات الثانية.

وفي معرض اشارته الى بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين واهميتها لتوسيع نطاق التعاون الثقافي والسياحي وتمني الوزير للوفد الزائر ان تكون هذه الزيارة مثمرة وفاعلة.

من جانبه اكد محب خدايي اهمية تطوير العلاقات السياحية بين البلدين لما تشكله من وسيلة لتطوير العلاقات بين الشعوب مشيرا الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

واشار الى اهمية السياحة والعمل علي توسيعها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين اقتصاديا وزيادة الروابط الاجتماعية مشيرا الى اهمية تحسين مستوي الخدمات المقدمة للسائحين في كلا البلدين.

وعبر محب خدايي عن استعداد ايران لتقديم الخبرات واقامة الدورات التخصصية في السياحة بما يسهم في تطوير قابليات المختصين في السياحة من العراقيين.

كما اكد ان السياح يمكن ان يكونوا سفراء لبلدانهم منوها الى اهمية زيادة الترويج للسياحة من قبل الجانبين والتعاون بهذا الشأن وايجاد البرامج والاليات التي تنهض بذلك.

يذكر ان خدايي وصل الاحد الماضي الى بغداد لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البليدن.

المصدر: وكالة إرنا

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