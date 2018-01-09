 الافراج عن 70 شخصا آخر متهمين بأعمال الشغب الأخيرة في طهران 

واضاف دولت ابادي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: إثر اعتقال عدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة وفي إطار تنفيذ أوامر رئيس السلطة القضائية بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسية من مثيري الشغب، فقد تم اليوم الافراج عن 70 شخصا اخر من المتهمين بكفالة بعد اكمال التحقيقات الأولوية معهم.

وبخصوص انتحار احد المتهمين في سجن 'اوين' اوضح المدعي العام لطهران: بعد الحادث حضر المفتش الجنائي فورا الى مكان وقوع الحادث وتم تشكيل ملف قضائي وجرى التحقيق مع موظفي السجن والشهود، والموضوع قيد الدراسة كما تم ابلاغ عائلته.

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