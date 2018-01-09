البث المباشر
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في بلدة تل قرب نابلس
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق منطاد مراقبة فوق بلدة تل بقضاء نابلس في اطار عمليات البحث عن منفذي عملية اطلاق النار
مراسلة العالم: إصابة شاب فلسطيني بكسور إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة على عدد من المركبات جنوب نابلس بالضفة
مراسلة العالم: مواجهات بين الشبان الفلسطينيبن ومستوطنين حاولوا مهاجمة المنازل في بلدة بيتين شرق رام الله
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تصادر تسجيلات كاميرات المراقبة في حي المخفية وقريتين غرب نابلس بعد مقتل المستوطن
مصادر فلسطينية: منفذوا عملية اطلاق النار بجنوب نابلس التي ادت إلى مقتل مستوطن تمكنوا من الانسحاب من المكان
مصادر فلسطينية: مقتل الحاخام رزيئيل شيبح (32عامًا) بعملية إطلاق النار غربي نابلس
الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا في احتجاجات مناهضة للحكومة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يؤكد أن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار جنوب نابلس "بالغة"
مصادر فلسطينية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار غربي قرية تل جنوبي نابلس

 الافراج عن 70 شخصا آخر متهمين بأعمال الشغب الأخيرة في طهران 

 الافراج عن 70 شخصا آخر متهمين بأعمال الشغب الأخيرة في طهران 
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي، الافراج عن 70 شخصا اخرا من المتهمين بأعمال الشغب الاخيرة.

واضاف دولت ابادي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء: إثر اعتقال عدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة وفي إطار تنفيذ أوامر رئيس السلطة القضائية بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسية من مثيري الشغب، فقد تم اليوم الافراج عن 70 شخصا اخر من المتهمين بكفالة بعد اكمال التحقيقات الأولوية معهم.

وبخصوص انتحار احد المتهمين في سجن 'اوين' اوضح المدعي العام لطهران: بعد الحادث حضر المفتش الجنائي فورا الى مكان وقوع الحادث وتم تشكيل ملف قضائي وجرى التحقيق مع موظفي السجن والشهود، والموضوع قيد الدراسة كما تم ابلاغ عائلته.

112-104

روابط ذات صلة

القضاء العسكري الإيراني يكشف خطط الاعداء خلال احداث الشغب

مثيرو الشغب وراء احراق مسجد في لنكرود بشمال ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ترامب: ساهزم "اوبرا" اذا ترشحت للانتخابات الرئاسية

"كارينغي" الأمريكي: مقتل صالح أنهى آمال السعودية في اليمن

نشرة بانورما:"التدخل الامريكي لن يبقى دون رد" و"اسرائيل تدعم الارهاب في سوريا"

الخارجية الامريكية: امريكا تقرر الجمعه بشأن تعليق العقوبات على ايران

بالأسماء: 15 قتيلاً وجريحاً من مرتزقة الجيش السعودي في نجران

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس

الأطباء يتظاهرون مجدّدا في الجزائر

اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب

حركة إيطالية: الوقت لم يعد مناسبا للانسحاب من اليورو

40 شركة إيرانية في معرض تخصصي دمشق

بالفيديو مواجهات مع كيان الاحتلال واعتقالات تطال الشباب الفلسطيني

أميركا تعتزم توعية مواطنيها بالتصرف المناسب إذا وقع هجوم نووي

يونانيون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل

افتتاح معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية

مسؤول سوداني: العلاقات مع مصر لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر

شاهد... نمر يزرع البسمة في وجوه مشاهديه !!

بالأسماء.. مقتل 22 إرهابياً بنيران الجيش السوري في حرستا

 مسؤولة اميركية: فرض العقوبات على ايران إنتهاك سافر للإتفاق النووي

سفير سوريا بالفاتيكان: سنحرر كامل الأراضي السورية من الإرهاب

200 ألف سلفادوري مهددون بالطرد من الولايات المتحدة

الأکثر مشاهدة