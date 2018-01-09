ايران تنتدب شركة يابانية لاطفاء حريق ناقلة النفط المنكوبة في بحر الصين

واوضح القبطان محسن بهرامي في تصريح للتلفزيون الايراني تابعته وكالة انباء فارس، أن مباحثات متعددة تجرى من قبل وزارة الخارجية وممثلية شركة الملاحة البحرية الايرانية في تلك المنطقة وشركة الناقلات الوطنية، مع المسؤولين الصينيين ومن المؤمل أن تسريع وتيرة عمليات الاطفاء.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية التابعة لشركة الناقلات الوطنية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، قد أرتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت، وتعرضت لحريق ضخم ، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

وقد تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليين، فيما تم العثور على جثة احد اعضاء الطاقم متفحمة قرب الناقلة.

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