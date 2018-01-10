 مسؤولة اميركية: فرض العقوبات على ايران إنتهاك سافر للإتفاق النووي

ولفتت داونبورت خلال حوار خاص مع مراسل 'ارنا'، الى انه 'ليس من الممكن التكهن بموقف الرئيس الأميركي بشأن تأييد التزام إيران بالاتفاق النووي وقراره بمواصلة تعليق العقوبات المفروضة على إيران'.

وتابعت، ينبغي على الإتحاد الأوروبي أن يوضح جيدا لترامب بان الخروج من الإتفاق النووي يوسع الفجوة بين الولايات المتحدة وأوروبا وسيؤدي بالنتيجة الى المزيد من العزلة لأميركا.

واردفت المسؤولة الاميركية، ان ترامب لا يعير أي أهمية لمبدأ 'التعددية' وانه لا يريد أن يصل الى هذا الفهم بأن الإتفاق النووي يتعلق بالبرنامج النووي لإيران فقط ولا يتضمن المواضيع الأخرى وعلى هذا الأساس، فلن يبدو غريبا اذا ما بادر بتجديد العقوبات مرة أخرى ضد إيران.

وأشارت في السياق ذاته، الي أنه رغم تأكيد مستشاري ترامب على ضرورة الحفاظ على الإتفاق النووي وأهميته لمصالح أميركا، لكن قرار ترامب بهذا الشأن بات ضبابيا ولا يمكن التكهن حوله.

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