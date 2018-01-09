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افتتاح معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية

افتتاح معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة معرض كربلاء الدولي للمنتجات المنوّعة، بالتعاون مع شركات دولية، وحضور رجال أعمال وشخصيات سياسية واعلامية ومُهتمين في مجال الصناعة والتجارة.

العالم - العراق

وقال مدير المعرض ميسّر اكرم الحكيم "افتتحت العتبة الحسينية معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية موزّعة على مساحة 2500 متر مربع لعرض منتوجاتها، بالاضافة الى شركات عراقية تابعة للعتبتين الحسينية والعباسية".

مبيناً إن "الهدف من افتتاح المعرض هو خلق تلاقح فكري وصناعي وتجاري واستثماري بين الشركات العراقية ونظيراتها من الدول الاخرى، حيث تم التباحث بشأن عقود تجارية، وطلب بعض الوكالات فتح مكاتب لها في العراق".

وأضاف الحكيم" الشركات المتواجدة في المعرض متنوعة، منها مختصة في صناعة المعادن الثقيلة واخرى بالمواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية وغيرها".

وأوضح" ان هناك شركات مهمة ذات تخصص طبّي تدخل العراق لأول مرة، عرضت منتجاتها للاستفادة منها في مستشفيات كربلاء من اجل النهوض بالواقع الطبي العراقي".

مشيراً الى" أن المعرض دائمي، وسيشهد إقامة 10 فعاليات على مدار السنة، حيث تم وضع خطة استراتيجية من اجل استقبال الشركات الكبرى مستقبلاً".

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