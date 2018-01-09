اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب

العالم- أفريقيا

وشدد السيسي على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلا عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الرئيسان إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، وأهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب.

من جهته أشاد الرئيس الإريتيري أفورقي بدور مصر في المنطقة وحرصها على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، مؤكدا تطلع بلاده لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب أفورقي عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج لبناء القدرات، فضلا عن التعاون القائم في إطار المحافل الدولية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين الجانبين.

وذكر بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين اتفقا على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتباحث الزعيمان المستجدات والتطورات الإقليمية، وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.

المصدر: اليوم السابع