البث المباشر
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في بلدة تل قرب نابلس
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تطلق منطاد مراقبة فوق بلدة تل بقضاء نابلس في اطار عمليات البحث عن منفذي عملية اطلاق النار
مراسلة العالم: إصابة شاب فلسطيني بكسور إثر اعتداء المستوطنين الصهاينة على عدد من المركبات جنوب نابلس بالضفة
مراسلة العالم: مواجهات بين الشبان الفلسطينيبن ومستوطنين حاولوا مهاجمة المنازل في بلدة بيتين شرق رام الله
مراسلة العالم: قوات الاحتلال تصادر تسجيلات كاميرات المراقبة في حي المخفية وقريتين غرب نابلس بعد مقتل المستوطن
مصادر فلسطينية: منفذوا عملية اطلاق النار بجنوب نابلس التي ادت إلى مقتل مستوطن تمكنوا من الانسحاب من المكان
مصادر فلسطينية: مقتل الحاخام رزيئيل شيبح (32عامًا) بعملية إطلاق النار غربي نابلس
الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة اقتحموا متجرا في احتجاجات مناهضة للحكومة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يؤكد أن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار جنوب نابلس "بالغة"
مصادر فلسطينية: إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار غربي قرية تل جنوبي نابلس

اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب

اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اهتمام بلاده بترسيخ التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأسمرة لدى لقائه نظيره الإريتيري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية في القاهرة.

العالم- أفريقيا

وشدد السيسي على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلا عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الرئيسان إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية، وأهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب.

من جهته أشاد الرئيس الإريتيري أفورقي بدور مصر في المنطقة وحرصها على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، مؤكدا تطلع بلاده لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأعرب أفورقي عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج لبناء القدرات، فضلا عن التعاون القائم في إطار المحافل الدولية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين الجانبين.

وذكر بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين اتفقا على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة.

وتباحث الزعيمان المستجدات والتطورات الإقليمية، وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.

المصدر: اليوم السابع

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

هل تشكلان مصر وإريتريا تحالفا حول "سد النهضة"؟

رئيس الأركان السوداني بإثيوبيا بعد إغلاق الحدود مع إريتريا

في تطور لافت.. السودان يعلن إغلاق حدوده مع إريتريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"كارينغي" الأمريكي: مقتل صالح أنهى آمال السعودية في اليمن

نشرة بانورما:"التدخل الامريكي لن يبقى دون رد" و"اسرائيل تدعم الارهاب في سوريا"

الخارجية الامريكية: امريكا تقرر الجمعه بشأن تعليق العقوبات على ايران

بالأسماء: 15 قتيلاً وجريحاً من مرتزقة الجيش السعودي في نجران

مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس

الأطباء يتظاهرون مجدّدا في الجزائر

اتفاق بين القاهرة وأسمرة على مواجهة التحديات والإرهاب

حركة إيطالية: الوقت لم يعد مناسبا للانسحاب من اليورو

40 شركة إيرانية في معرض تخصصي دمشق

بالفيديو مواجهات مع كيان الاحتلال واعتقالات تطال الشباب الفلسطيني

أميركا تعتزم توعية مواطنيها بالتصرف المناسب إذا وقع هجوم نووي

يونانيون مناهضون للتقشف يقتحمون وزارة العمل

افتتاح معرض كربلاء الدولي بمشاركة 35 شركة ايرانية

مسؤول سوداني: العلاقات مع مصر لم تصل لمرحلة إغلاق المعابر

شاهد... نمر يزرع البسمة في وجوه مشاهديه !!

بالأسماء.. مقتل 22 إرهابياً بنيران الجيش السوري في حرستا

 مسؤولة اميركية: فرض العقوبات على ايران إنتهاك سافر للإتفاق النووي

سفير سوريا بالفاتيكان: سنحرر كامل الأراضي السورية من الإرهاب

200 ألف سلفادوري مهددون بالطرد من الولايات المتحدة

شركة طيران روسية تعلن استئناف رحلاتها إلى بغداد

الأکثر مشاهدة