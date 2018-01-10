ذهب السودان يلمع في تشاد!

العالم- السودان

وذكر موقع "سودان تربيون" أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات من الذهب يقدر وزنها بـ 85 كيلوغراما في منطقة "أديكونق" على الحدود السودانية التشادية.

ونقل المصدر عن العقيد عبد الرحمن الجعلي، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، أن الوحدات المنتشرة على الحدود السودانية التشادية تمكنت من القبض على اثنين من مهربي الذهب، وضبطت كمية من الذهب بلغ وزنها 85 كيلوغراما.

وأكد المسؤول العسكري السوداني، يقظة قوات الدعم السريع المنتشرة على كامل الحدود، مشيرا إلى أن "كل من يحاول أن يخرب اقتصاد البلاد فإن قوات الدعم السريع له بالمرصاد".

ولفت الموقع الإخباري السوداني، إلى أن تقريرا صادر عن وزارة المعادن، كان عُرض على البرلمان في يونيو/حزيران عام 2014، كشف أن 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب يتم تهريبه إلى الخارج.

وبلغ إنتاج السودان من هذا المعدن الثمين عام 2017 حوالي 105 أطنان، فيما يطمح السودان إلى تصدر القارة الإفريقية في إنتاج الذهب.

المصدر: سودان تربيون