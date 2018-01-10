البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون عدة قرى جنوب غرب مدينة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم: استشهاد طفلتين وإصابة امرأة وطفلين آخرين بغارات للعدوان على منطقة تشدان بمديرية غمر الحدودية بصعدة
مقتل وإصابة 15 مرتزق بإستهداف آليتهم العسكرية بجبهة موزع بتعز
الكرملين: ترتيبات مؤتمر سوتشي جارية في لقاءات بين الخبراء وعلى الدول الضامنة إنهاء قوائم المشاركين
كتائب القسام تعلن عملية نابلس أول رد عملي بالنار والاحتلال يعتبره تبني مبطن للعملية
مصرع عشرات مرتزقة السعودية بينهم قيادات، في تدمير آلية وعمليات عسكرية بالجبهة الغربية والشرقية
محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسيرة عهد التميمي إلى 14 من الشهر الحالي
السفير الامريكي في بغداد: سنخفض عدد قواتنا في العراق خلال الاشهر المقبلة
أنقرة تطالب موسكو وطهران بوقف تقدم الجيش السوري نحو إدلب
"اليونيسف" تعتزم ضم جيش الاحتلال إلى قائمة المنظمات الإرهابية التي ترتكب انتهاكات خطيرة بحقّ الأطفال

ذهب السودان يلمع في تشاد!

ذهب السودان يلمع في تشاد!
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث عسكري سوداني عن ضبط كمية ضخمة من الذهب، كانت في طريقها إلى التهريب على الحدود مع تشاد.

العالم- السودان              

وذكر موقع "سودان تربيون" أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات من الذهب يقدر وزنها بـ 85 كيلوغراما في منطقة "أديكونق" على الحدود السودانية التشادية.

ونقل المصدر عن العقيد عبد الرحمن الجعلي، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، أن الوحدات المنتشرة على الحدود السودانية التشادية تمكنت من القبض على اثنين من مهربي الذهب، وضبطت كمية من الذهب بلغ وزنها 85 كيلوغراما.

وأكد المسؤول العسكري السوداني، يقظة قوات الدعم السريع المنتشرة على كامل الحدود، مشيرا إلى أن "كل من يحاول أن يخرب اقتصاد البلاد فإن قوات الدعم السريع له بالمرصاد".

ولفت الموقع الإخباري السوداني، إلى أن تقريرا صادر عن وزارة المعادن، كان عُرض على البرلمان في يونيو/حزيران عام 2014، كشف أن 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب يتم تهريبه إلى الخارج.

وبلغ إنتاج السودان من هذا المعدن الثمين عام 2017 حوالي 105 أطنان، فيما يطمح السودان إلى تصدر القارة الإفريقية في إنتاج الذهب.

المصدر: سودان تربيون

روابط ذات صلة

الذهب في باطن الأرض يضمن مستقبل السودان!

العراق يستورد الذهب بأكثر من 600 مليون دولار من تركيا

اختفاء شحنة كبيرة من الذهب بمطار الملك خالد بالرياض!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو... لحظة مخيفة لسقوط رجل من قمة منحدر في يوم عيد ميلاده

استهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران وجيزان وعسير

"فيسبوك" يلغي هذه الخدمة من "ميسينجر"!

بالصورة...علماء الفلك يعثرون على أقدم توثيق لظاهرة كونية في التاريخ!

العراق.. اقالة قائممقام طوزخورماتو من قبل مجلس القضاء

رفع أسعار البنزين في البحرین يتسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

آل سعود، عائلة في حالة حرب

المشتبه به في تحويل أموال القذافي لساركوزي طليقا بكفالة

هل تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران؟ +فيديو

بكين تحث طوكيو على المعالجة المسؤولة لقضية "نساء المتعة"

تركيا تنشئ مكتب "مراقبة مصر"

"جسم مشبوه" يربك السفارة الأميركية في الدنمارك

مناقشة أمن البحر الأحمر وباب المندب في محادثات مصرية - إريترية

شيء بسيط يقود للقبض على عصابة لسرقة الأحياء الراقية في مصر

روحاني: حل المشاكل الاقتصادية للشعب على جدول أعمالنا

بعيد وصوله إلى موسكو.. ظريف: المجتمع الدولي أثبت أنه لا يتبع لسياسات أمريكا

صفي الدين: سنكون وحركة أمل في حلف متين بالانتخابات النيابية

طائرة الخطوط اليابانية تعود أدراجها بعد تحليقها 4 ساعات.. والسبب ؟!

فضيحة جديدة... انفجار "آيفون" في سويسرا!

اميركا تسعى لنشر الـ ايرانوفوبيا داخل العالم الاسلامي

الأکثر مشاهدة