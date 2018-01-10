موسكو: لا خطط حتى الآن لقمة ثلاثية حول سوريا

العالم - سوريا

وشدد بيسكوف على أن القرار بشأن هذه الاتصالات يؤخذ حسب الحاجة.

وقال بيسكوف، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر اجتماع رؤساء الدول الثلاث الضامنة قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي نهاية الشهر الجاري: "حتى الآن لا يوجد في جدول المواعيد اتصالات على مستوى عال، لكنكم تعلمون أنها تعقد بسرعة، وإذا لزم الأمر".

ولفت بيسكوف إلى أن "المحادثات حول عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري تجري على مستوى الخبراء وعلى الدول الضامنة أن تنهي الاتفاق على قائمة المشاركين".

موقع "سبوتنيك"

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