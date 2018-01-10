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جنتي: مشاركة الشعب في الوقت المناسب أدت إلي فشل المؤامرة

جنتي: مشاركة الشعب في الوقت المناسب أدت إلي فشل المؤامرة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر امين مجلس صيانة الدستور اية الله احمد جنتي التوجيهات المنيرة لسماحة قائد الثورة والمشاركة الغيورة والعظيمة للشعب والتي جاءت في الوقت المناسب هي التي أفشلت مؤامرة الهادفين إلى الشغب.

العالم - ايران

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستور الايراني وصف آية الله جنتي اليوم الأربعاء أحداث الشغب الأخيرة بأنها تبعث على الأسف وأضاف: إنّ هذه الأحداث كانت مشروعاً مخططاً له من قبل وتم تنفيذه بتنسيق بين أعداء من الخارج وعناصر محلية.

وفي مقارنة له بين هذه الفتنة والفتنة التي حدثت عام 2009 قال: إنّ هذه الفتنة بدأت بتوجيه الإهانة إلي المقدسات والإساءة إلي حرمتها وإطلاق هتافات مخالفة للأعراف الي درجة جعلتهم يهاجمون الأماكن الدينية كالمساجد والحسينيات ويحرقون كتب القرآن وعلم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما إعتبر آية الله جنتي الأعداء الذين تحالفوا ضد الايرانيين كالولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني وبريطانيا بأنهم علقوا آمالهم على هذه الاضطرابات والدليل على ذلك جهرهم بالدعم لمفتعلي الشغب.

وأشاد سماحته بأداء الجهات الامنية ومنها قوات التعبئة (الباسيج) وقوات الشرطة في مواجهة هذا الشغب، ورأى بأنّ هذا الأداء جعل من سيطر عليه الانفعال والمشاعر للحضور في هذا الشغب عزل نفسه عن اولئك المتآمرين الذين جاؤوا بأجندات خاصة لزعزعة أمن البلاد الأمر الذي انتهى بإفشال المخطط.

كما تطرق رئيس مجلس خبراء القيادة الى المشاركة الملحمية للشعب الايراني المسلم في الوقت المناسب والى دوره في إفشال الفتنة مطالباً المسؤولين بتكريم الشعب.

وأكّد آية الله جنتي على الدور البارز والبالغ التأثير لقائد الثورة المعظم في تبديد مفعول هذه المؤامرة وقال: لقد وجه قائد الثورة خلال كلمته الأخيرة التوجيهات اللازمة للمسؤولين وزاد من بصيرة المجتمع و وجه تهديداً الى الأعداء من موقف القوة.

وختاماً طالب السلطة القضائية بأداء مهامها فوراً في إصدارالاحكام ضد من تصدروا قائمة أحداث الشغب الأخيرة ليعلم أعداء الشعب الايراني أنّ أي مؤامرة تُحاك ضد النظام الاسلامي ستلاقي صدّاً قوياً كما طالب الاعلام بتبيين خصائص هذه الفتنة للشعب للوقاية من تكرارها.

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