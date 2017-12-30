آية الله جنتي: الشعب الايراني وأد الفتنة

العالم - ايران

وأضاف آية الله جنتي بأنّ هذه الفتنة آنذاك أودعت السرور والفرح لدي زعماء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولدي جميع أعداء الثورة أي اولئك الذين دفعوا 55 مليون دولار لما وصفوه بمساندة الثورة الناعمة ناهيكم عن مبالغ اُخري تم حقنها خفية.

واستطرد رئيس مجلس خبراء القيادة قائلاً: الإسرائيليون صرّحوا آنذاك بأنّ جُل آمالهم رهينة بهذه الجماعة التي أطلقت علي نفسها الجماعة الخضراء ظانين هم وجميع الدول الغربية الحاذية حذوهم والتي تلقت الصفعات من الثورة الاسلامية أن أمرنا قد إنتهي بفعل هذه الفتنة وقد ساؤوا ظنا.

و يصاف اليوم الثلاثون من شهر ديسمبر ذكري افشال الفتنة التي افتعلها اعداء الثورة الاسلامية حيث شهدت ايران مسيرات حاشدة تأييدا لموقف قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي ازاء أحداث الشغب الفتنة التي شهدتها البلاد اثر اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية آنذاك.

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