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ايران ترسل فريقا من قوات المغاوير لانقاذ طاقم الناقلة المشتعلة في بحر الصين

ايران ترسل فريقا من قوات المغاوير لانقاذ طاقم الناقلة المشتعلة في بحر الصين
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس لجنة الطوارئ بشركة ناقلات النفط الوطنية الاربعاء، عن ارسال فريق من مختصي ومغاوير القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، للمشاركة بعمليات البحث واغاثة طاقم الناقلة "سانتشي" المشتعلة في الساحل الشرقي لبحر الصين.

العالم - ايران

وأوضح الكابتن بهرامي أن الفريق سيتوجه الليلة لموقع الحادث لتنفيذ عمليات مجوقلة وسيحصل على المعدات اللازمة من الصين، لافتا الى أن الفريق مكون من 10 الى 12 شخصا.

يذكر أن ناقلة النفط الايرانية تابعة لشركة الناقلات الوطنية تحمل مليون برميل من مكثفات الغاز ويتكون طاقمها من 32 شخصا، قد أرتطمت عند توجهها لافراغ شحنتها في كوريا الجنوبية، بسفينة شحن صينية في الساحل الشرقي لبحر الصين مساء السبت الماضي، وتعرضت لحريق ضخم، بحيث تتواصل لغاية الان اعمال الاطفاء والبحث عن ناجين.

وقد تم اجلاء جميع بحارة سفينة الشحن الصينية، من جهة ثانية يستمر البحث عن طاقم الناقلة الذي يضم 30 ايرانيا وبنغاليا، فيما تم العثور على جثة احد اعضاء الطاقم متفحمة قرب الناقلة.

وتوقفت عمليات البحث والاطفاء يوم الاربعاء بسبب سوء الاحوال الجوية وانفجار متوسط الحدة بظهر الناقلة ما دفع الجانب الصيني المشرف على العمليات لتعليقها مؤقتا.

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