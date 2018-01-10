البث المباشر

النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية لمدة شهر

النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية لمدة شهر
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية إن النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية في بحر الصين الشرقي لنحو شهر في الوقت الذي لا تزال فيه النيران تحتدم لليوم الرابع عقب تصادم الناقلة مع سفينة شحن صينية.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال مسؤول بالوزارة إن العشرات من قوارب الإنقاذ تكافح الرياح القوية والأمواج العالية والدخان السام لتحديد مكان 31 بحارا مفقودا وإخماد الحريق وسط تنامي المخاوف من انفجار الناقلة أو غرقها.

وقال المسؤول بارك سونج-دونج "نعتقد أن النيران سوف تستمر لأسبوعين أو شهر بالنظر إلى حالات سابقة لحوادث ناقلات نفط".

واصطدمت الناقلة (سانتشي) التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة (سيإف كريستال) التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلا بحريا (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي مساء السبت.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة. ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

روابط ذات صلة

الصين: لم نكتشف تسربا كبيرا للنفط من الناقلة الإيرانية المنكوبة

ايران تنتدب شركة يابانية لاطفاء حريق ناقلة النفط المنكوبة في بحر الصين

الرئيس الايراني يوجه بتوظيف كافة الامكانيات لمتابعة مصير طاقم الناقلة المنكوبة

الصين: ناقلة النفط الايرانية تشتعل لليوم الثالث على التوالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تاجيل النطق بالحكم على سجينة رأي بحرينية للمرة الثالثة

رد صادم من ماليزيا على طلب شركة أمريكية للكشف عن الطائرة المفقودة

وزير الدفاع الايراني يتوعد أميركا برد حازم ازاء اضرارها بالبلاد

توقعات درجات الحرارة والأمطار بالعراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

رويترز: إيطاليا وإيران توقعان اتفاق استثمار بخمسة مليارات يورو

أسعار الدولار تسجل استقرارا نسبيا مقابل الدينار العراقي

موسكو: لا خطط حتى الآن لقمة ثلاثية حول سوريا

2 كيلومتر تفصل الجيش السوري عن مطار أبو الظهور

تحالف برهم صالح: نسعى للوصول إلى السلطة في كردستان العراق

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري... 464 نائباً أيدوا استمرار الرئيس «السيسي» لفترة ثانية

مقتل 34 إرهابيا بينهم 7 باكستانيين في 9 ولايات أفغانية

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس

ماذا يعني الكلام أثناء النوم؟!

الدّاخلية التونسية توقف 206 أشخاص متورطين بأعمال نهب وسرقة

بلدية واشنطن تقر مشروع قانون يخلّد اسم المعارض الروسي نيمتسوف

على حدود السودان وإريتريا.. هل تدق طبول الحرب؟

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم

السفير الأمريكي بهولندا: علاقات مساعدة كلينتون بالإخوان كانت مفضوحة!

الأکثر مشاهدة