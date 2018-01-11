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قشقاوي : لانستبعد بقاء طاقم ناقلة النفط على قيد الحياة

قشقاوي : لانستبعد بقاء طاقم ناقلة النفط على قيد الحياة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

لم يستبعد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج حسن قشقاوي، ان يكون طاقم ناقلة النفط الايرانية المنكوبة في مياه الصين، لايزالون على قيد الحياة فيما لو تمكنوا من الوصول الى الجزء السفليّ من السفينة.

العالم - ايران 

وصرح قشقاوي مساء امس للصحفيين بعد حضوره مراسم افتتاح مكتب منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في مطار قشم الدولي، ان سفينة اطفاء يابانية توجهت الى مياه الصين وستشارك صباح اليوم الخميس في عملية اخماد النيران المشتعلة منذ ايام في ناقلة النفط الايرانية. 

يذكر ان وزارة النقل الصينية كانت قد اعلنت صباح يوم الأحد الماضي 7 يناير فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي.

وذكر بيان صادر عن وزارة النقل أن "التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة شحن ضخمة مسلجة في هونغ كونغ، علي بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي".

وأضاف بيان الوزارة أن "جميع أفراد طاقم السفينة الـ32 كانوا من ناقلة النفط (الإيرانية)، بينما تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الأخري (الصينية)، وعددهم 21 شخصا".

وأوضحت أن "ناقلة النفط البالغ طولها 274 مترا والمملوكة لشركة شحن بحري إيرانية كانت محملة بـ136 ألف طن من المكثفات النفطية، وكانت في طريقها من إيران إلي جمهورية كوريا الجنوبية".

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