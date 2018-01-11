زلزال يضرب مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه الايرانية

العالم - ايران

وفي هذا الاطار قال رئيس موقع شبكة الرصد الزلزالي بمحافظة كرمانشاه فرهاد فروزي ان الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 ضرب مدينة سومار بمحافظة كرمانشاه في الساعة 10.29 دقيقة وعلى عمق 8 كيلومترات .

وتابع ان مركز الزلزال كان على بعد 13 كيلومترا عن مدينة سومار و 43 كيلومترا عن كيلانغرب و 139 كيلومترا عن كرمانشاه واضاف، ان ثلاثة توابع زلزالية تلت الزلزال الاول وصلت شدتها حوالي 5 درجات على مقياس ريختر .

ولم ترد لحد الان اية معلومات عن حجم الخسائر الناجمة عن الزلزال .

يشار الى انه وحتى صباح اليوم شهدت محافظة كرمانشاه الفا و 726 تابعا زلزاليا منذ الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كرمانشاه 2017 وراح ضحيته المئات ما بين قتيل وجريح.

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