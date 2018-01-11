النيل الأزرق ترشح عمر البشير إلى انتخابات 2020

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المنان قال أمس أثناء مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي بالولاية، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، "إن الولاية شهدت استقرارا أمنيا وسياسيا واتسعت دائرة الأمن فيها إلا في بؤر صغيرة عند أطرافها".

كما أشاد رئيس المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق بقرار البشير القاضي بتمديد وقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه "قرار وجد استحسانا من أهل الولاية الذين يرغبون في تحقيق السلام والاستقرار بعد معاناتهم من ويلات الحرب".

وناشد المنان "حملة السلاح من الحركة الشعبية في قطاع الشمال والحركات المسلحة الأخرى الاستجابة لنداءات السلام والانضمام إلي التفاوض والحوار وصولا إلي سلام دائم في البلاد".