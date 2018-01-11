البث المباشر

التضخم في السودان يرتفع إلى 25.15% في ديسمبر

التضخم في السودان يرتفع إلى 25.15% في ديسمبر
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 25.15% في ديسمبر مقارنة بـ24.76% في نوفمبر.

العالم - افريقيا

وارتفعت تكلفة الخبز والكهرباء في السودان بعد تخفيض الحكومة قيمة العملة المحلية وإلغائها لدعم القمح الشهر الجاري في إطار إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي في العام الماضي. وأدى ذلك الارتفاع في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وخفض السودان قيمة عملته إلى 18 جنيهًا سودانيًا مقابل الدولار الأميركي في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها الشهر الجاري مقارنة مع 6.7 جنيه سوداني مقابل الدولار في 2017.

وزاد سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من 30 جنيهًا مقابل الدولار في الأسبوع الحالي.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت مفروضة على السودان لمدة 20 عامًا في أكتوبر الماضي. لكن العملة الصعبة ظلت شحيحة في النظام المصرفي الرسمي مما أجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء.

المصدر: وكالة رويترز

216-104

روابط ذات صلة

السلطات السودانية تصادر 3 صحف!

الشرطة السودانية تفرق محتجين بالغاز المسيل للدموع

انقطاع كامل للتيار الكهربائي في السودان بشكل مفاجئ

تظاهرات في تونس والسودان والجزائر احتجاجًا على الغلاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رشاش “بيتشينيغ” الروسي في متناول الجيش السوري

خليجي يقع في قبضة الأمن بسبب “غلطة” غير متوقعة!

مقرب من العبادي يكشف قرب الاعلان عن التحالف الانتخابي الأقوى

الارهابيون يهاجمون مواقع الجيش السوري بآليات تركية بريفي حماه وادلب!

بالفيديو...فعاليات احياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل "الشيخ هاشمي رفسنجاني"

لهذه الاسباب.. الاحتلال يواجه صعوبة في كشف هوية منفذ عملية نابلس

فتوى سعودية تشعل مواقع التواصل.. "الأخضر" مُعفى من صوم رمضان!

بالفيديو.. أشهر لاعبيْ الشطرنج يتنافسان في مباراة واحدة والنتيجة مذهلة!!

دعوة لفرض ضرائب على مشاهير التواصل الاجتماعي في السعودية‎!

أنقرة: مستعدون لدعم فلسطين في حال انقطاع المساعدات الأمريكية

تونسيون يهاجمون مذيعة في قناة العربية سخرت من "ثورة الياسمين"

اليابان تحتج على وجود سفينة حربية صينية قرب جزر متنازع عليها

ماكرون: فرنسا تلقت العام الماضي 100 ألف طلب لجوء

حصاد 2017: أبرز الاعتداءات ضد الشيعة حول العالم

أبو زهري: سيناريوهات أمريكا للقضية الفلسطينية "مرفوضة"

وزير الخارجية الألماني: يجب احترام الاتفاق النووي مع إيران بشكل كامل

الاحتلال الإسرائيلی یفشل مجددا بتجربة منظومة "السهم 3"

ألمانيا: السجن مع إيقاف التنفيذ بحق لاجئ التقط صورة لرؤوس بشرية مقطوعة

حديقة حيوان سنغافورة تكشف عن مواليد لأنواع مهددة بالانقراض

علاوي والجبوري والمطلك حلفاء الانتخابات المقبلة

الأکثر مشاهدة