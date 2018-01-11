التضخم في السودان يرتفع إلى 25.15% في ديسمبر

العالم - افريقيا

وارتفعت تكلفة الخبز والكهرباء في السودان بعد تخفيض الحكومة قيمة العملة المحلية وإلغائها لدعم القمح الشهر الجاري في إطار إصلاحات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي في العام الماضي. وأدى ذلك الارتفاع في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وخفض السودان قيمة عملته إلى 18 جنيهًا سودانيًا مقابل الدولار الأميركي في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها الشهر الجاري مقارنة مع 6.7 جنيه سوداني مقابل الدولار في 2017.

وزاد سعر صرف الجنيه في السوق السوداء لأكثر من 30 جنيهًا مقابل الدولار في الأسبوع الحالي.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات ظلت مفروضة على السودان لمدة 20 عامًا في أكتوبر الماضي. لكن العملة الصعبة ظلت شحيحة في النظام المصرفي الرسمي مما أجبر المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء.

المصدر: وكالة رويترز

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