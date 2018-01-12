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مواطن مصري من المنوفية سينافس السيسي في انتخابات الرئاسة+صورة

مواطن مصري من المنوفية سينافس السيسي في انتخابات الرئاسة+صورة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مواطن مصري في محافظة المنوفية، شمال القاهرة، اعتزام خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر مارس/آذار.

العالم - مصر

وقال سمير البمباوي على صفحته بفيسبوك إن لديه برنامجا انتخابيا قويا و "متواضعا" للنهوض بمصر "رغم إيمانى الشديد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أجدر من يقود البلاد فى المرحلة القادمة" على حد وصفه.

وقال إنه سيترشح على الرغم من أن السيسي هو "القائد المبادر الملم بمشاكل وقضايا الوطن والمنطقة والعالم بأسره".

يذكر أن البمباوي ترشح في انتخابات 2012 لكنه انسحب في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات من دون ذكر الأسباب.

وفيما يلي نص بيان البمباوي:

"رغم إيماني الشديد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أجدر من يقود البلاد في المرحلة القادمة، لما يملكه من حسم وحزم وروح القائد المبادر الملم بمشاكل وقضايا الوطن والمنطقة والعالم بأسره ، ولاستكمال ما بدأه من إنجازات على أرض الواقع يشهد الجميع بأنها تتحقق بخطى ثابتة وتوطد ركائز الاقتصاد الوطني، إلا أننى من منطلق إرساء مبادئ الديمقراطية التي يرعاها الرئيس السيسى أعلن نيتي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هذه الدورة 2018- 2022" لطرح رؤيتى المتواضعة لمستقبل مصر."

وأدعو الأصدقاء الأعزاء من يرى في ممثلًا عنه وقادرًا على القيام بتلك المسئولية أو على الأقل للتعبير عنه وعن آماله وطموحاته مطالبه من طبقات شعبنا الكادح لنضعها أمام الرأى العام ليتم وضعها في الحسبان أما جميع المرشحين لإدراجها في برامجهم الانتخابية أن يحرر نموذج تأييد لي علمًا بأن تحرير النموذج مجاني في مكاتب التوثيق النموذجية " الشهر العقاري".

"ويعلم الجميع أننى طرحت أفكارًا في المرحلة الماضية، عندما أعلنت نيتى الترشح في انتخابات 2012 ، تم تطبيق عدد منها بعد دراستها علميًا من جانب الخبراء من بينها مبادرة غزو الصحراء التى تتم الآن من خلال برنامج زراعة 1,5 مليون فدان وبرامج تمليك الأرض والمنازل في منطاق الاستصلاح الجديدة للشباب بالإضافة إلى مبادرة اختيار نواب للرئيس كل فى تخصصه وهو ما تم من خلال تعيين مستشارين للرئاسة في كافة القطاعات الحيوية ، كما أننى أول من طالبت بمنع حضور الجمهور للمباريات في مرحلة حساسة من تاريخ مصر قبل أن يقع الحادث الشهير الذي تم على أثره وقف الدوري العام والمنافسات الرياضية قبل أن تعود بلا جمهور ، ما يكشف أننى قدمت العديد من الأفكار والرؤى السياسية القابلة للتنفيذ وليس شرطًا أن أنفذها بنفسي لكننى أضعها أمام صانعي القرار لتكون في الحسبان عن التفكير في تطبيقها."

"وختامًا أدعو الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسى في قيادة مصر خلال المرحلة القادمة وأدعو جميع المرشحين المحتملين ، وأنا منهم أن يتحلى الجميع بالصبر ويخوض المعركة بروح العزيمة والمثابرة والمنافسة الشريفة."

"حفظ الله مصر وشعبها الكريم وجيشها الباسل وشرطتها المخلصة ورحم الله شهداء الوطن ".

"عاشت مصر حرة أبية عصية على الأعداء .. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر

الحاج سمير أحمد البمباوي

المرشح المحتمل لانتخابيت رئاسة جمهورية مصر العربية 2018"

216-104

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