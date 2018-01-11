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المتحدث باسم الحرس الثوري..

عائلة هذا الديكتاتور كان لها دور كبير في أعمال الشغب بايران

عائلة هذا الديكتاتور كان لها دور كبير في أعمال الشغب بايران
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، بان هنالك بين اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية اعداء الداء معروفين.

العالم- ايران 

وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس على هامش المراسم الختامية لمهرجان الصحافة ووكالات الانباء ومواقع "ابوذر" الخبرية وتكريم يوم التعبئة الاعلامية، قال العميد شريف، ان عائلة صدام حسين البائد كان لها دور كبير في خلق التوتر داخل الشارع الايراني والتواطؤ مع بعض المجموعات الارهابية المسلحة لخلق الفتنة وزعزعة الامن داخل ايران لكن الشعب الايراني اظهر خلال تنديده باحداث الشغب الاخيرة في بعض مدن البلاد، كراهيته للمنافقين (زمرة خلق الارهابية) وآل سعود وانصار الملكية.

واشار الى عداء المنافقين وانصار الملكية وآل سعود بالنيابة عن الاميركيين وحزب البعث وغيرهم قائلا، لاشك بان حزب البعث وبقايا عائلة صدام قاموا بكل ما بلغته ايديهم في الاجرام ضد الامة الاسلامية خاصة الشعب الايراني.

واضاف المتحدث باسم الحرس الثوري، انه خلال اعمال الشغب الاخيرة اظهر الشعب الايراني كراهيته للمنافقين لاغتيالهم 17 الف شهيد (في الاعوام الاولى للثورة الاسلامية) والعديد من جرائمهم الاخرى، وتجاه آل سعود وانصار الملكية لعدائهم السافر للثورة الاسلامية.

وتابع العميد رمضان شريف، من الطبيعي انه كلما سنحت الفرصة للتنظيمات المعادية للثورة واعداء ايران الاسلامية فان العدو يستخدم امكانياته في هذا المسار لضرب امن واستقرار البلاد، ولكن رغم وجود الدعم والاسناد المالي والاستخباري واللوجيستي الشامل من قبل نظام الهيمنة والاستكبار والرجعية في المنطقة الا انهم كانوا عاجزين في هذا المجال دوما.

واكد بان هنالك معلومات تثبت ضلوع اسرة صدام المجرم في الاحداث الاخيرة وقال، ان هذه المعلومات تثبت بان هذه الاسرة سعت للمساس بالجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال دعم الجماعات المناهضة لها.

المصدر:أنباء فارس

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