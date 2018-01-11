شاهد بالفيديو: النجم مصطفى زماني يغني "أهواك" قبل أن تنهمر دموعه!

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وتظهر الشخصيات الرئيسية في الفيلم تتحدث العربية ، وهو أمر تفرضه واقعية السيناريو والحوار للفيلم كون الفيلم يتحدث عن الواقع المرير الذي يعانية الشعب العراقي جراء الاحتلال الأميركي .

ولأداء الدور كما يجب فقد بذل النجم زماني كعادته جهداً في التدرب على الجمل العربية التي سيقولها أثناء تصوير المشاهد ، وخدمة لعشاق قناة آي فيلم ومتابعي موقعها على الوب نعرض مقطع فيديو للقطات من الفيلم ، يظهر في إحداها مصطفى زماني وهو يغني بالعربية.

ويؤدي زماني شخصية (صالح) الذي قد انفصلت زوجته عنه بسبب الحرب. وكان صالح يبحث عنها . وفي بعض المواقف يغني باللغة العربية أو ينظر إلى الصور التي في البومة أو يتحدث باللغة الانكليزية مع جندي امريكي هرب من بلاده.

يذكر ان 'وداعا بغداد' فيلم سينمائي ايراني، مثل السينما الإيرانية في جائزة الاوسكار عام 2011م ، وشارك فيه أبرز نجوم السينما الإيرانية ، وعلى رأسهم النجم مصطفى زماني.

النواة الأولى لفكرة الفيلم كما ذكر المخرج انفا ، ظهرت عندما سافر المخرج مهدي نادري الى العراق ، فشاهد معاناة العراقيين جراء الاحتلال الاميركي الجاثم على صدور الشعب العراقي .

فشكلت تلك المشاهد التي ترسخت في ذاكرته والممزوجة بالالم والحسرة بوادر فيلم 'وداعا بغداد' ، والذي رشحه النقاد لأن يكون فيلماً عالمياً نظراً للقضية الإنسانية التي يتناولها .

المصدر : آي فيلم

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