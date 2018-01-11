منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن انتهاء تدمير مخزون ليبيا

العالم - ليبيا



وقالت المنظمة ان التدمير النهائي لنحو 500 طن متري من المنتجات الكيميائية الليبية في منشأة متخصصة بهذا المجال في مونستر في غرب المانيا شكل "فرصة تاريخية للأمن ونزع السلاح".

وقال المدير العام للمنظمة احمد أزومجو في بيان ان هذا الأمر "يبشر بنهاية عملية نزع الاسلحة الكيميائية الليبية، وخطوة اخرى نحو انجاز الهدف الجوهري لمؤتمر الدول الأطراف للمنظمة وهو القضاء التام والدائم على كل الاسلحة الكيميائية".

ونقلت سفينة دنماركية مخزونا مكونا من 23 خزانا من المواد الكيميائية في 30 آب/ أغسطس عام 2016 من مرفأ مصراتة تحت اشراف الامم المتحدة.

ووصلت هذه المواد في ايلول/ سبتمبر 2016 الى المنشأة المتخصصة بتدمير هذه الاسلحة التي تشغّلها شركة "غيكا" المملوكة من الدولة الالمانية .

وأكدت المنظمة الخميس خلال احتفال في مونستر الانتهاء من التدمير الكامل للمخزون الليبي في 23 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

والتخلص مما تبقى من هذه الاسلحة يقضي على المخاوف من امكانية استحواذ جماعة داعش الإرهابية عليها في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ الاطاحة بالقذافي.

وقال أزومجو ان العملية "الاستثنائية" لتدمير هذه الاسلحة "تطلبت سرعة التحرك والابداع وفوق كل هذا التعاون الدولي".

المصدر: الفرنسية

