واشنطن تحضّر لاعتراض وتفتيش سفن متجهة لكوريا الشمالية

العالم- الأميرکيتان

وقال براين هوك، مدير التخطيط في الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، إن الصين وروسيا لن تشاركا في مؤتمر فانكوفر لبحث الجهود الديبلوماسية المرتبطة بشبه الجزيرة الكورية، لكن سيتم إطلاعهما على المناقشات التي تدور فيه.

وأفاد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أنّ بلاده ستقترح خلال مؤتمر فانكوفر مع حلفائها الأسبوع المقبل فكرة اعتراض وتفتيش السفن المشبوهة المتوجهة إلى كوريا الشمالية.

وسيتطرق الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء في فانكوفر بمبادرة من كندا والولايات المتحدة إلى الملف النووي الكوري الشمالي. وفي هذه الإطار، سيقدم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون "آليات عملية" لحلفائه، وفق ما أكد هوك .

وأوضح هوك "سنناقش مسألة الحظر البحري"، وهو ما يعني أن واشنطن تدرس مسألة فرض حظر بحري تحت غطاء العقوبات الصارمة جدا التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بمبادرة أمريكية

ولم تتم دعوة الصين وروسيا إلى هذه المحادثات رغم أهمية نفوذهما في هذا الملف .

المصدر: وكالات