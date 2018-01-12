حكومة ائتلافية في ألمانيا قد ترى النور قريبا

العالم- أوروبا



وأكدت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية اليوم الخميس أن تحالف المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل تمكن، بعد مفاوضات استمرت لـ24 ساعة، من التوصل إلى اتفاق أولي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشأن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد بضعة أشهر من الغموض السياسي الذي شهدته البلاد منذ انتخابات سبتمبر/أيلول المنصرم.

في الوقت ذاته، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مما يتطلب موافقة من قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي المقرر عقده في 21 الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين حزبيين توقعاتهم أن تستمر المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة حتى أبريل/نيسان المنصرم.

وشرحت تقارير إعلامية أن هذا التقدم الملحوظ أحرز بعد سلسلة تنازلات متبادلة بين الطرفين.

وأوضحت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن محافظي ميركل وافقوا على تلبية طلب شولتز بالمساواة بين مساهمات التأمين الصحي من قبل المستخدمين والمديرين.

في المقابل، حقق الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحليف التقليدي لحزب ميركل، هدفه، وهو تقليص عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول ألمانيا، ضمن إطار برنامج لم الشمل حتى ألف شخص شهريا، حسب وكالة "رويترز".

إلى ذلك، توصل الطرفان إلى سلسلة اتفاقات بخصوص السياسات الداخلية والخارجية في ألمانيا، بما في ذلك التوقف الفوري عن تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في الأزمة اليمنية.

واتفق الطرفان على تطوير التعاون مع فرنسا وتخصيص مزيد من الأموال من ميزانية الدولة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم إعادة هيكلة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاتفاق على تقليص الضرائب على تمويل إعادة توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية بمبلغ عشرة مليارات بحلول عام 2021.

المصدر: وكالات