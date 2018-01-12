البث المباشر

بيسكوف: روسيا سترد على العقوبات الأمريكية

بيسكوف: روسيا سترد على العقوبات الأمريكية
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا سترد على العقوبات التي ستفرض عليها من الجانب الأمريكي، وبأن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساس الرد الروسي.

العالم - اوروبا 

أضاف بيسكوف: "سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية من مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا، وهذا القرار سيتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

تصريحات بيسكوف تأتي ردا على التقارير الإعلامية التي أكدت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على 50 شخصية ورجل أعمال روسا.

وأشار بيسكوف إلى القوائم المختلفة التي نشرتها وسائل الإعلام حول هذه الشخصيات، واتضح أنها غير صحيحة ودعا إلى انتظار وثيقة وزارة الخارجية.

يذكر بأن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونوشين كان صرح، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد روسيا بموجب قانون "مكافحة معارضي أمريكا".

المصدر : سبوتنك 

روابط ذات صلة

روسيا تؤكد على تطوير أسلحتها النووية

فلكي شهير: روسيا وتركيا الى حرب في سوريا وهذه هي النتيجة!

روسيا تعد ردا على صواريخ "جافلين" الأميركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حراسه اشتبكوا مع المهاجمين.. وزير الدفاع الليبي يتعرض لاطلاق نار وقذائف في منزله

أفغانستان.. انتحاري خطط لمهاجمة مسجد فانفجرت العبوة بمنزله

الجيش السوري يحدث مفاجأة لم تكن في حسبان تركيا !

جونسون يتهم عمدة لندن بتقويض العلاقات البريطانية الأمريكية

روسيا تتخذ قرارا جديدا حول ديون سوريا والعراق!

"تشهّد الجميع عندما هَوَتْ بهم إلى الأرض".. تفاصيل سقوط طائرة رئيس الأركان الكويتي

مساعد وزير الاقتصاد الإيراني يبحث في روما العلاقات الثنائية

هل ستنجح مصر في اختبار الأمن بعد عودة طائرات روسيا؟

نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان يبحثان الأزمة بين بغداد وأربيل

حركتا حماس والجهاد الإسلامي لا تشاركان في اجتماع المركزي

مصير مميت للمسلحين رغم رفدهم جبهات القتال ضد الجيش السوري

شاهد: هذا ما فعله الاحتلال الاسرائيلي في جمعة الغضب بالقدس

بعد تطاولها على العراق... كاظم الساهر  يلقن "ملاك الكويتية" درسا لن تنساه

"المستقبل": على جنبلاط تصحيح موقفه من السعودية

إصابة 3 جنود فرنسيين في هجوم انتحاري شرقي مالي

صور.. استعدادات"مريبة" من دولة أسيوية للحرب العالمية الثالثة!

هذه توقعات نوستراداموس التي شاهدت النور!

بعد قصف دقيق.. الجيش يحكم سيطرته على كراجات الحجز بحرستا

في كلمته قبيل خطبتي الجمعة بطهران برلماني ايراني: العدو بصدد استغلال استياء الشعب من الوضع الاقتصادي

 تجمع علماء لبنان: حذار السعي لتأجيل الانتخابات أو تعديل القانون

الأکثر مشاهدة