بيسكوف: روسيا سترد على العقوبات الأمريكية

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أضاف بيسكوف: "سيكون هناك رد فعل على العقوبات الأمريكية من مبدأ المعاملة بالمثل لتحقيق مصالحنا، وهذا القرار سيتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

تصريحات بيسكوف تأتي ردا على التقارير الإعلامية التي أكدت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على 50 شخصية ورجل أعمال روسا.

وأشار بيسكوف إلى القوائم المختلفة التي نشرتها وسائل الإعلام حول هذه الشخصيات، واتضح أنها غير صحيحة ودعا إلى انتظار وثيقة وزارة الخارجية.

يذكر بأن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونوشين كان صرح، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات ضد روسيا بموجب قانون "مكافحة معارضي أمريكا".

المصدر : سبوتنك