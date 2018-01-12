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وزير العمل الايراني:

مشاركة محتملة لـ 6 دول أخرى في عملية اخماد نيران الناقلة "سانجي"

مشاركة محتملة لـ 6 دول أخرى في عملية اخماد نيران الناقلة
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي بان من الخيارات القائمة، التنسيق لمشاركة 6 دول اخرى في عمليات اخماد نيران ناقلة النفط الايرانية "سانجي".

العالم - إيران

وكتب ربيعي الذي يتولي مسؤولية اللجنة الخاصة لمتابعة حادثة اندلاع النيران في ناقلة النفط الايرانية سانجي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان حياة أي ايراني مهمة بالنسبة لنا، نعمل ليل نهار، ورغم القلق يحدونا الامل ايضا.

واشار الى تاكيد سفير الصين على مزاولة عمليات الاطفاء على مدار الساعة واضاف، ان من البرامج الأخرى استئجار سفينة إطفاء يابانية للمشاركة في العمليات.

كما نوه وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الى ايفاد فريق ايراني متمرس في مجال الاغاثة والانقاذ الى مكان الحادث.

يذكر ان ناقلة سانجي الايرانية التي كانت تحمل 136 الف طن من مكثفات الغاز المصدر الى كوريا الجنوبية قد اندلعت فيها النيران اثر اصطدامها يوم السبت الماضي بسفينة شحن هونغ كونغية باسم كريستال مملوكة لشركة لوجستية في مقاطعة 'جه جيانغ' الصينية وكانت تحمل 64 الف طن من الحبوب المستورد من اميركا الى مقاطعة 'غوانغ دونغ' في جنوب الصين.

وبعد حادث الانفجار واندلاع النيران في الناقلة سانجي عثر على جثة احد افراد الطاقم الايراني على بعد 3 اميال من مكان الحادث وليس معلوما لغاية الآن مصير بقية الطاقم البالغ عددهم 32 منهم 30 ايرانيا و 2 بنغلادشيان.

اما السفينة الأخرى الحاملة للحبوب فقد تضررت جزئيا ولم يصب اي من طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا بأذي.

 

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