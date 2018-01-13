هكذا وصفت موسكو تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي..

العالم- أوروبا

وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "نحن نقيم القرارات والتصريحات التي صدرت من واشنطن بالأمي بالسلبية للغاية، وتبرر لأسوأ توقعاتنا".

وأشار ريابكوف، إلى أن تمديد الرئيس الأميركي، نظام رفع الحظر عن إيران، ليس إلا تجميلا، وقال في هذا الصدد: "حسب تقييمي حددت الولايات المتحدة توجها لكسر خطة العمل الشاملة المشتركة، وتمديد الرئيس للاستثناءات مع نظام العقوبات فترة محددة أخرى ليس إلا تجميلا، ولا يجب المبالغة في تقييم هذه الخطوة".

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران، مضيفا أن موسكو لا تفهم ما تعنيه امريكا عندما تتحدث عن اتفاقية جديدة حول إيران بدلا عن خطة العمل الشاملة المشتركة وأكد أن الصفقة مع إيران غير قابلة للتصحيح وروسيا ستواجه محاولات تقويض الاتفاقية.

ومدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، تجميد الحظر المرتبط بالاتفاق النووي مع إيران لأربعة أشهر، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة التي انتقدها مرارا وتكرارا في وقت سابق.. وتزامن ذلك مع فرض الادارة الأمريكية الحظر على 14 شخصية ومؤسسة ايرانية.

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