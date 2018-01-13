التلميذ ذو الشعر المتجمد يتلقى خبرا سعيدا

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وأثارت صورة التلميذ إعجابا وتعاطفا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما يتحمله الطفل من مشقة في سبيل الدراسة.

ويضطر الطفل، الذي لا يتجاوز عمره ثمانية أعوام، إلى قطع مسافة 4.5 كيلومتر يوميا حتى يصل إلى مدرسته الابتدائية في بلدة شينغي الصينية، في درجة حرارة تتدنى إلى 9 تحت الصفر.

وتستغرق رحلة الطفل وانغ فومان إلى المدرسة، ساعة من الزمن، ويصل في أيام الشتاء إلى الفصل وقد تجمد الثلج على شعره وحاجبيه ورموشه.

ودفعت الصورة التي التقطها مدير المدرسة المواطنين الصينيين إلى التبرع بسخاء للمؤسسة التي تعاني من نقص التمويل.

وبلغت قيمة تبرعات الصينيين حوالى مليوني و150 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 24 ألف جنيه إسترليني.

وكان الطفل قال إنه يشعر بالبرد حين يذهب إلى المدرسة لكن الأمر ليس صعبا بالنسبة إليه، كما ذكر أنه يحلم أن يتمكن يوما من زيارة العاصمة بكين.

وأضاف أنه يأمل أن يصبح ضابط شرطة، لأن الضباط يستطيعون، بحسب قوله، أن يلقوا القبض على الأشخاص السيئين.

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