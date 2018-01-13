البث المباشر
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح
حماس تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر عقده يوم غد الاحد
الصحة الفلسطينية:مقتل صياد فلسطيني اثر اطلاق زورق مصري النار عليه في بحر رفح جنوب قطاع غزة

التلميذ ذو الشعر المتجمد يتلقى خبرا سعيدا

التلميذ ذو الشعر المتجمد يتلقى خبرا سعيدا
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

تلقى التلميذ الصيني، الذي انتشرت صورته والثلج يغطي شعره المتجمد بشكل كبير جدا على الشبكات الاجتماعية، خبرا سعيدا، وفق ما ذكر موقع "يونيلايد".

العالم - منوعات

وأثارت صورة التلميذ إعجابا وتعاطفا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما يتحمله الطفل من مشقة في سبيل الدراسة.

ويضطر الطفل، الذي لا يتجاوز عمره ثمانية أعوام، إلى قطع مسافة 4.5 كيلومتر يوميا حتى يصل إلى مدرسته الابتدائية في بلدة شينغي الصينية، في درجة حرارة تتدنى إلى 9 تحت الصفر.

وتستغرق رحلة الطفل وانغ فومان إلى المدرسة، ساعة من الزمن، ويصل في أيام الشتاء إلى الفصل وقد تجمد الثلج على شعره وحاجبيه ورموشه.

ودفعت الصورة التي التقطها مدير المدرسة المواطنين الصينيين إلى التبرع بسخاء للمؤسسة التي تعاني من نقص التمويل.

وبلغت قيمة تبرعات الصينيين حوالى مليوني و150 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 24 ألف جنيه إسترليني.

وكان الطفل قال إنه يشعر بالبرد حين يذهب إلى المدرسة لكن الأمر ليس صعبا بالنسبة إليه، كما ذكر أنه يحلم أن يتمكن يوما من زيارة العاصمة بكين.

وأضاف أنه يأمل أن يصبح ضابط شرطة، لأن الضباط يستطيعون، بحسب قوله، أن يلقوا القبض على الأشخاص السيئين.

221

روابط ذات صلة

إليكم أدوات التجسس قديما.. وهذا ما استخدمته الجاسوسات!

ماذا تخفي الغرفة السرية في هرم خوفو؟

فيديو: طفل عمره 3 أشهر ينطق بكلمة أدهشت مَن سمِعها..!

فيديو يحصد 52 مليون مشاهدة.. وبطله يكشف سرا

مشهد مذهل..لحظة استخراج ديك من بطن ثعبان طوله 5 أمتار (فيديو)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

العدوان السعودي يفجر منزل الشيخ عادل الاصبحي في تعز

مشاورات ايرانية صينة حول الاتفاق النووي وناقلة النفط الايرانية المنكوبة

أم تواجه غرامة كبيرة بسبب "حبها الكبير" لابنها!!

الاحتلال يغلق قرية النبي صالح لمنع مسيرة نصرة القدس

وفد من كردستان العراق يصل إلى بغداد

القيادة العسكرية بالعراق تعرض تفاصيل عملياتها ضد الخلايا النائمة

الفياض: تجربة الحشد الشعبي اعادت للعراق مكانته

فشل هجوم المسلحين بريف ادلب وتضخيمٌ اعلامي لرفع معنوياتهم

وزيرة الصحة العراقية: طبابة الحشد الشعبي اسعفت جرحى العمليات في أصعب الظروف

السفير الايراني في بغداد: العلاقات الايرانية العراقية ستستمر كالسابق

المهندس: نمتلك 30 مستشفى ميدانيا عالجت 300 الف جريح مدني

زلزالان يضربان غرب ايران

الشخصيات الفلسطينية المستقلة تعلن عدم مشاركتها باجتماعات المركزي

الامير تميم يتصل بتونس، وسط ازمة متصاعدة مع الامارات

الجهاد تعلن سبب رفض حركته المشاركة باجتماع المجلس المركزي

الامم المتحدة تعلق على الاجراءات القمعية لكيان الاحتلال

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن.. إصابة 108 فلسطينيين بنيران الاحتلال في جمعة الغضب(فيديو)

مهم للغاية..إشارات من الجسم تحذرك من أزمة قلبية خلال شهر

'ترامب المزيف' يفاجئ الناس في لندن .. ما القصة؟

التلميذ ذو الشعر المتجمد يتلقى خبرا سعيدا

الأکثر مشاهدة