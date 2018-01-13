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روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم

روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا نشرت فرقة جديدة مزودة بصواريخ أرض-جو من طراز (إس-400) في شبه جزيرة القرم يوم السبت في تصعيد للتوتر العسكري في المنطقة.

العالم . أوروبا

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 مما أدى إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو وإلى التسبب في وضع متأزم في المنطقة.

وقالت الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول إنها تخطط لتزويد أوكرانيا ”بقدرات دفاعية متطورة“ قال مسؤولون إنها تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

والخطوة الروسية هي الثانية من نوعها بعد نشر فرقة مسلحة بنفس نظام الدفاع الجوي في القرم في ربيع 2017 قرب بلدة فيودوسيا الساحلية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مقر الفرقة الجديدة سيكون قرب مدينة سيفاستوبول وستراقب المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن فيكتور سيفوستيانوف القائد في القوات الجوية الروسية قوله إن نظام الدفاع الجوي الجديد مصمم للدفاع عن حدود روسيا لكن يمكن تعديله ليصبح معدا للهجوم في أقل من خمس دقائق.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع من طراز (إس-400) يمكنها أن تسقط أهدافا جوية على مدى 400 كيلومتر وصواريخ باليستية على مدى 60 كيلومترا.

وأضافت الوزارة أن‭ ‬هذه الأنظمة دخلت ترسانة الجيش الروسي للمرة الأولي في عام 2007.

المصدر: رويترز

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