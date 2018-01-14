كمالوندي: لن نسمح ابداً بتفتيش المنشآت العسكرية

العالم - ايران

ورفض كمالوندي في تصريح للتلفزيون الايراني الشروط الاربعة للرئيس الاميركي حول بقاء الاتفاق النووي وقال ان الموارد التي كانت موجودة في السابق حول تفتيش المنشاءات العسكرية مثل بارجين تم مناقشتها وقد اغلق الملف والان لايوجد اي موضوع من جانب الوكالة لتفتيش اي منشأة عسكرية .

واضاف ان يقوم الرئيس الاميركي بطرح مطاليب لااساس لها في هذا المجال قد يكون سببها انه يعلم اننا كسائر البلدان نتحسس من هذه القضية ويتوقع ان نبادر الى رفض ذلك وحتما نحن نرفض ذلك، لكي يستغل ذلك وان يقول ان ايران لن تسمح بعملية التفتيش مهما كانت الظروف .

وقال كمالوندي ان للتفتيش مبادئ واصول وليس من اجل الفضول و البحث وقد تم تبيان ذلك في البروتوكول الاضافي الذي لاينص على تفتيش مكان لم يعلن عنه كما ان الاماكن التي يعلن عنها ينبغي ان تجري فيها انشطة نووية .

واوضح باننا ليس لدينا اي منشأة عسكرية تجري فيها انشطة نووية كما اننا لسنا بلد يتطلع الى امتلاك القنبلة او السلاح النووي .

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