مباحثات حاسمة بين بغداد واربيل حول منافذ كردستان الحدودية

العالم-العراق

وقالت تالار فائق، إن وفدا من بغداد سيزور أربيل الاثنين، لاستكمال المباحثات حول مطاري السليمانية وأربيل والمنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن المباحثات بين وفد منطقة كردستان والحكومة العراقية، السبت كانت مثمرة وأن اجتماع الاثنين سيكون حاسما على صعيد تقرير مصير مطارات كردستان والمنافذ الحدودية.

وتعد السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب أربيل بالإدارة المشتركة حسب الدستور العراقي، فيما تطالب بغداد بتسليمها إدارة جميع منافذ كردستان الحدودية.

يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية، اعتبارا من 29 سبتمبر 2017 على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجرته منطقة كردستان، وسمحت فقط بالرحلات اليومية إلى مطار بغداد.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، أكد يوم أمس السبت، أن الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد "كان مثمراً وساد فيه جو من الانسجام والتفاهم"، مشيراً إلى أن "هناك اجتماع تفصيلي سيعقد بين الجانبين يوم غد الاثنين. "

يذكر ان الوفد الكردي الذي زار بغداد أمس، كان برئاسة وزير الداخلية في حكومةكردستان كريم سنجاري، وضم كلا من وزير النقل والمواصلات مولود باوه مراد، ومديري مطاري أربيل والسليمانية وعدداً من المسؤولين الآخرين.

المصدر: وكالات

114