البث المباشر
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منطقة "قبر يوسف" شرق نابلس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز السام بين منازل الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون يغلقون شارع عمان في مدينة نابلس تصديا لاقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف"
مصادر فلسطينية: حماس تقول إن الاختبار الحقيقي لقرارات المجلس المركزي هو تنفيذها فعليا على الأرض
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يؤكد وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال واعتبار اتفاق باريس الاقتصادي غير موجود
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يفوض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتجميد الاعتراف بكيان الاحتلال
مراسل العالم:المجلس المركزي الفلسطيني يدعو في بيانه الختامي المجتمع الدولي ليكون راعيا لعملية التسوية بدلاً عن واشنطن
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يعتبر في بيانه الختامي أن الإدارة الأميركية أصبحت غير راعية لعملية التسوية
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يرفض في بيانه الختامي قرار الرئيس الأميركي فيما يتعلق بمدينة القدس
مراسل العالم: المجلس المركزي الفلسطيني يجدد وقف التنسيق الامني مع الاحتلال

لدي استقباله نظيره التركي..

لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة

لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني التعاون بين ايران وتركيا حول القضايا الامنية بالمنطقة بانه ضروري جدا.

العالم - ايران

ولدي استقباله نظيره التركي اسماعيل قهرمان على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران الاثنين، قال لاريجاني ان الاميركان يحاولون زعزعة اوضاع دول المنطقة ويسعون للقيام باعمال شريرة بالمنطقة وان خيوط ذلك جلية.

كما اشار الى ان الارهابيين تلقوا ضربة قاصمة في العراق فيما مازال الاميركيون يبحثون عن مغامرات في سوريا وقال من هنا فان تعاون ايران وتركيا في حقل القضايا الامنية للمنطقة امر ضروري للغاية.

وتطرق لاريجاني الى المتاعب التي خلقتها اميركا للمنطقة مؤخرا وقال في ظل هذه الظروف يعد تطوير التعاون الاقتصادي امرا ضروريا وعلى اتحاد البرلمانات الاسلامية ان يمارس دوره في هذا المجال.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي مشاركة رئيس البرلمان التركي في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية بانه امر قيم مؤكدا على متانة العلاقات الودية بين ايران وتركيا.

ولفت الى التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين وقال ان شطب الدولار من العلاقات التجارية الثنائية والاستفادة من عملة البلدين في المبادلات الاقتصادية يعد خطوة جيدة كما ان تطوير العلاقات بين المصرفيين امر مهم جدا للتجار في ايران وتركيا وللسياحة بين الجانبين.

وتابع بالقول، اننا مستعدون لتطوير اي تعاون كما ينبغي لاتحاد البرلمانات الاسلامية اداء دور نشط على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية.

واعرب لاريجاني عن ارتياحه لنشاط مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وقال ان نظرة البرلمان الايراني الى تركيا نظرة ايجابية ونتطلع الى تعزيز العلاقات مع انقرة. 

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والقدس الشريف لان الاميركيين يحاولون طمس هذه القضية شيئا فشيئا ولكن لا ينبغي لنا السماح بالمساومة على حساب قضية فلسطين، مشددا على دور تركيا المهم في هذا المجال. 

2

روابط ذات صلة

لاريجاني يؤكد مجدداً اتخاذ الموقف الصحيح تجاه القدس وفلسطين

لاريجاني : ايران وباكستان تتصدان بدراية لمشاكل الارهاب

لاريجاني: ينبغي ألا ندع محنة الشعب الفلسطيني تتضاعف

لاريجاني: مقاومة الشعب السوري جديرة بالثناء

لاريجاني: سيستمر الإرهاب طالما هناك دول تدعمه

لاريجاني: البرلمان الايراني يرفض أي تغيير في الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استهداف تجمعات مرتزقة العدوان في منفذ الخضراء بنجران

قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة في تعز واحراق آليتين لهم

خلال استقباله رئيس البرلمان الجزائري.. لاريجاني: التطرف مشكلة العالم الاسلامي اليوم

حماس: مصداقية قرارات "المركزي" بتنفيذها العملي

لدي استقباله نظيره التركي.. لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة

فيما تصر السلطة على تغليظ العقوبات.. مقومات استمرار محاكم البحرين العسكرية تتهاوى

في بيانه الختامي.. المركزي الفلسطيني يرفض قرار ترامب حول القدس المحتلة

يلدريم يعزي العبادي والشعب العراقي بالتفجير الارهابي

رئيس برلمان اوروبا يندد بطرد برلمان تركيا نائبة كردية

نشرة بانوراما: "تفجيري بغداد المزدوج" و"الازمة الخليجية الى احتكاكات جوية"

الشرطة اليونانية تفرق المحتجين بالقنابل المسيلة للدموع

حماس: تشريح جثة المقعد ابو ثريا يثبت مسؤولية اسرائيل عن قتله 

بالفيديو...ابراهيم الجعفري يؤكد رفض بلاده لسياسة افتعال الازمات في المنطقة

روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى القاهرة مطلع فبراير

السيد نصر الله يلقي كلمة بوم الجمعة المقبل

إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

الجبير يلتقي موغريني في بروكسل..عما تحدث الجانبان؟

عباس لم يتغير..والدليل، تجنبه سحب الاعتراف وإلغاء أوسلو امام المركزي 

أول زيارة لسفراء مجلس الأمن الدولي إلى أفغانستان منذ 2010

لماذا يرشح لنا فيسبوك أصدقاء لا نعرفهم؟

الأکثر مشاهدة