لاريجاني يؤكد ضرورة تعاون ايران وتركيا امنيا بالمنطقة

العالم - ايران

ولدي استقباله نظيره التركي اسماعيل قهرمان على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في طهران الاثنين، قال لاريجاني ان الاميركان يحاولون زعزعة اوضاع دول المنطقة ويسعون للقيام باعمال شريرة بالمنطقة وان خيوط ذلك جلية.

كما اشار الى ان الارهابيين تلقوا ضربة قاصمة في العراق فيما مازال الاميركيون يبحثون عن مغامرات في سوريا وقال من هنا فان تعاون ايران وتركيا في حقل القضايا الامنية للمنطقة امر ضروري للغاية.

وتطرق لاريجاني الى المتاعب التي خلقتها اميركا للمنطقة مؤخرا وقال في ظل هذه الظروف يعد تطوير التعاون الاقتصادي امرا ضروريا وعلى اتحاد البرلمانات الاسلامية ان يمارس دوره في هذا المجال.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي مشاركة رئيس البرلمان التركي في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية بانه امر قيم مؤكدا على متانة العلاقات الودية بين ايران وتركيا.

ولفت الى التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين وقال ان شطب الدولار من العلاقات التجارية الثنائية والاستفادة من عملة البلدين في المبادلات الاقتصادية يعد خطوة جيدة كما ان تطوير العلاقات بين المصرفيين امر مهم جدا للتجار في ايران وتركيا وللسياحة بين الجانبين.

وتابع بالقول، اننا مستعدون لتطوير اي تعاون كما ينبغي لاتحاد البرلمانات الاسلامية اداء دور نشط على صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية.

واعرب لاريجاني عن ارتياحه لنشاط مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وقال ان نظرة البرلمان الايراني الى تركيا نظرة ايجابية ونتطلع الى تعزيز العلاقات مع انقرة.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ضرورة دعم الشعب الفلسطيني والقدس الشريف لان الاميركيين يحاولون طمس هذه القضية شيئا فشيئا ولكن لا ينبغي لنا السماح بالمساومة على حساب قضية فلسطين، مشددا على دور تركيا المهم في هذا المجال.

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