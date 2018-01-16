بانوراما: رفض اقليمي لانشاء القوات الحدودية و22 مليون يمني بحاجة للمساعدة

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفان التاليان:

نبدأ الملف الأول من بانوراما لهذه الليلة من سوريا، حيث دفع الفشل الاميركي في سوريا بعد قضاء الجيش السوري وحلفائه على داعش الوهابية، الى تجربة طريقة جديدة في محاولة للبقاء ضمن الاراضي السورية ضاربة التحذيرات التركية الروسية بعرض الحائط.

حيث اعلنت عن تشكيل جيش متألف من ثلاثين الف عنصر، ويتكون من مسلحين من ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب الكردية".

القوات الجديدة في مسماها الاميركي "قوات حرس الحدود"، ستنتشر على الحدود السورية مع تركيا في الشمال والشمال الشرقي، في حين ستنشر قوة اخرى تابعة لها في محيط وادي نهر الفرات في الجنوب وعلى الحدود العراقية.

في ملفنا الثاني... أعلنتْ الأممُ المتحدة أنّ اكثرَ من اثنين وعشرين مليونَ شخصٍ في اليمن بحاجةٍ الى مساعدات،حيثُ يزدادُ خطرُ حصولِ مجاعةٍ بسببِ العدوانِ السعودي.

وجاءَ في تقريرٍ جديد لمكتبِ تنسيقِ الشؤونِ الانسانية الدولي أنّ ستةً وسبعين بالمئة من سكانِ اليمن بحاجةٍ الى المساعدة، وأنّ أكثرَ من ثمانيةِ ملايينِ شخصٍ يُعانونَ من الجوع، كما اشارتْ منظمةُ الصحةِ العالمية الى وفاةِ أكثرَ من الفين ومئتي شخصٍ نتيجةَ الاصابة بوباءِ الكوليرا.

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