الحكيم يؤكد للعامري على اجراء الانتخابات بموعدها 

العالم - العراق

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد وفدا من ائتلاف الفتح الانتخابي برئاسة هادي العامري وعددا من القيادات في الائتلاف وبحث معهم تهيئة الاجواء المناسبة للانتخابات القادمة".

ونقل البيان عن الحكيم تأكيده على "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشدداً على "اهمية توثيق العلاقة بين الائتلافات الانتخابية وإدامتها والتنافس وفق البرامج الانتخابية الواقعية المبنية على اساس الاولويات والتي تأخذ بعين الاعتبار تحديات المرحلة الحالية".

ودعا الحكيم الى "رص الصف في مواجهة تحدي بناء الدولة وتوفير الخدمة الذي يحتاج العراق للنصر فيه وبدونها تكون كل الانتصارات السياسية والعسكرية والمجتمعية منقوصة"، داعيا ايضا الى "نشاء التحالفات العابرة للمكونات وتهيئة الاجواء لحكومة الاغلبية الوطنية الكفيلة بالقضاء على المحاصصة والمشاكل التي تعاني منها البلاد".

بدوره أكد العامري بحسب البيان "رفضه محاولات التشهير والتسقيط والافتراءات التي رافقت جهود اعلان الائتلافات مؤخراً".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الثلاثاء، أنه "لا تأجيل" لموعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ايار المقبل، فيما أكد أنه "لن يتفاوض" مع أي جهة لادخال "المسلحين" في الانتخابات.

المصدر : فرانس برس

5