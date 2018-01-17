البث المباشر

أوغلو: مشكلتان تنغصان علاقاتنا مع واشنطن

أوغلو: مشكلتان تنغصان علاقاتنا مع واشنطن
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، من أن تشكيل القوة الأمنية الحدودية " من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية بشكل لا رجعة فيه".

العالم- اسيا والباسفيك

ونبه جاويش أوغلو في تصريحات صحفية أدلى بها، عقب لقاء جمعه مساء الثلاثاء بتيلرسون، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الدولي حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، في مدينة فانكوفر الكندية، إلى خطورة القوة الأمنية الحدودية التي تخطط واشنطن لتشكيلها شمال سوريا بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح أن هناك مشكلتين رئيسيتين تلحقان الضرر بالعلاقات الثنائية، وهما "دعم الولايات المتحدة لتنظيم (ي ب ك) الإرهابي"، و"رفض واشنطن تسليم فتح الله غولن زعيم منظمة (غولن) الإرهابية" لأنقرة.

كما صرح وزير الخارجية التركي بأنه بحث الأزمة السورية ومسألة الوحدات الأمنية الحدودية، مع وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، مساء الاثنين.

وذكر جاويش أوغلو أن وزير الدفاع الأمريكي "طلب منا عدم تصديق الأخبار التي تنشر (بخصوص تكوين جيش جديد شمال سوريا)، وشدد على أنه يتابع الأمر بنفسه، وسيبقى على اتصال معنا".

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه تركيا لشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد، شمال سوريا.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية ستبدأ "في أقرب وقت"، وستكون مدعومة من المعارضة السورية المسلحة لتحرير مدينتي عفرين ومنبج في ريف محافظة حلب.

هذا وكان المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد ريان ديلون، قد صرح الأحد الماضي، بأن واشنطن بصدد تشكيل "قوة أمنية حدودية" شمال سوريا قوامها 30 ألف مقاتل، بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: الأناضول

213

روابط ذات صلة

تركيا تغني لأميركا: لا تلعب بالنار!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل 3 اثر سقوط طائرة عسكرية تركية

توقعات جديدة لفلكي مغربي...  أردوغان على أبواب دمشق لهذا السبب!

بالفيديو...رجل ينقذ حياة عجوزين سقطا من سلم كهربائي بأعجوبة

ولايتي: حمودي أعلن رغبته بافتتاح فروع جامعة إيرانية بجميع المدن العراقية

عبد السلام يحمل قوى العدوان مسؤولية تدهور العملة اليمنية

فريدوم هاوس: البحرين واحدة من أسوأ الدول بتراجع الحريات

فيديو خطير ...وفاة لاعب أكروبات صيني اثر سقوطه من ارتفاع شاهق

سول لبيونغيانغ: التقارب الرياضي لا يعني تجاهل نزع النووي

وفد من سفارة ايران يبحث التطورات مع العمل الاسلامي

الجامعة العربية: القدس قطعة من الوجدان و ليست قطعة من الأرض فقط

تفاصيل التعيينات الجديدة في الخارجية الايرانية

كندا: مؤتمر فانكوفر لا يهدف لتغيير النظام في كوريا الشمالية

مصري ينتقد "صدام وانا ومتلازمة ستوكهولم"

رئيس الشيشان: أمريكا أصبحت طرفًا فى صراعات المنطقة

كاسبرسكي يكشف فيروس يسرق المعلومات من الواتساب على الأندرويد

مقتل ثلاثة جنود سعوديين بعمليات قنص في جيزان

المصائب تلاحق آبل من جديد بسبب أجهزتها القديمة

السيسي يبدأ حملته الدعائية اليوم بمؤتمر رئاسي-عسكري-حكومي

مهندسو تونس يقرّون الإضراب لتحسين أوضاعهم

الشيوخ الأمريكي ينتصر لطلب الاستخبارات مراقبة الناس والتجسس عليهم

الأکثر مشاهدة