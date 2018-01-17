وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس مجلس الشعب السوري

العالم -ايران

وخلال اللقاء اثنى ظريف على تصدي المسؤولين والشعب السوري مقابل المؤامرت و الانتصار على الارهابيين واضاف : ان هذه الانتصارات دعت امريكا والكيان الصهيوني ان يكثفوا من مشاريعهم الهدامة وذلك لصالح الارهابيين.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان ايران وسوريا تجاوزتا المراحل الصعبة واعرب عن امله بتجاوز الصعوبات المتبقية في المستقبل.

وثمن رئيس مجلس الشعب السوري بدوره دعم ووقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب السوري في مكافحته الارهاب واضاف: ان ايران شريكنا الرئيسي في المقاومة، النصر، وفي المسار السياسي واعادة اعمار سوريا.

كما اشار الى انعقاد مؤتمر البرلمانات الاسلامية معتبرا ان المؤتمر نموذج من الدبلوماسية الناجحة للجمهورية الاسلامية.

واضاف ان البلدان الاسلامية ومن خلال الاتحاد والتضامن بامكانها ان تتغلب على كل المؤامرات.

106-10