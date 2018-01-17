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لاحتفاظه بـ"معلومات سرية"

القبض على ضابط سابق في CIA

القبض على ضابط سابق في CIA
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزيةCIA)‭ ‬‬‬) في مطار أمريكي ليل الاثنين بتهمة الاحتفاظ بمعلومات سرية دون سند قانوني.

العالم - الأميركيتان

و نقلت رويترز، اعتاد جيري تشون شينغ لي، وهو مواطن أمريكي يعيش الآن في هونغ كونغ، على الاحتفاظ بمعلومات شديدة السرية، علما أنه بدأ العمل لصالح وكالة المخابرات المركزية عام 1994.

وقالت وزارة العدل إنه في 2012، قام ضباط من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بتفتيش أماكن إقامته خلال رحلتين إلى فرجينيا وهاواي، وعثروا على كتابين صغيرين يحويان معلومات مكتوبة بخط اليد بشأن تفاصيل مثل الأسماء الحقيقية وأعداد المجندين للعمل كجواسيس وموظفي "سي آي إيه" السريين.

ومثل لي يوم الثلاثاء للمرة الأولى أمام قاضي تحقيقات اتحادي في بروكلين الذي أمر باحتجازه دون كفالة.

وجاء في شهادة مكتوبة قدمها ضابط في "إف بي آي" أن جيري تشون شينغ لي (53 عاما) عمل في الجيش الأمريكي من 1982 حتى 1986 وعمل في "سي آي إيه" من 1994 حتى 2007.

وكتب الضابط في شهادته أن لي وعائلته غادروا هونغ كونغ في أغسطس 2012 ليسافروا إلى شمال فرجينيا، وخلال الرحلة أقاموا في فنادق عَثر فيها الـ"إف بي آي" على الكتابين في حقائب لي.

وتباينت سرية المعلومات المكتوبة بخط اليد داخل الكتابين، لكن الضابط قال إن صفحة واحدة على الأقل حوت معلومات شديدة السرية، قد يلحق كشفها أضرارا شديدة للغاية بالأمن القومي للولايات المتحدة.

كما أشار الضابط إلى أن جيري تشون شينغ لي أورد في الكتابين البرقيات السرية التي كتبها خلال عمله ضابطا بالجيش والتي تصف تعاملاته مع ضباط من "سي آي إيه".

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