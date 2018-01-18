بالصور.. بياض يجتاح شمال العراق

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وقال أحد سكان ناحية كاني ماسي شمال دهوك ويدعى أحمد أدني لـ السومرية نيوز إن "موجة ثلوج اجتاحت منطقتنا منذ الليلة الماضية"، مبينا أن "بياض الثلج غطت كافة المناطق".

وأضاف أدني أن "سكان المنطقة فرحون بسقوط الثلوج"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "كميات الثلوج المتساقطة تراجعت هذا الموسم مقارنة مع المواسم الماضية".

وتابع أدني أن "معظم سكان المنطقة يتخوفون من حدوث جفاف بسبب تراجع نسبة الأمطار والثلوج مما يؤثر سلبا على مصادر المياه والزراعة".

وتشهد المناطق الجبلية في منطقة كردستان في موسم الشتاء موجات ثلجية تتراوح كثافتها بمعدل ما بين 1 إلى 3 امتار.