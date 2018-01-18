جعجع: لن اعتذر للحريري..وهكذا يرد الاخير..

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وأشارت مصادر ل​صحيفة الديار​ اللبنانية الى ان اخر محاولة قام بها اقرب وزير من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​معراب​ واجتمع خلالها مع رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ طارحا حلا يقضي بأن يعتذر جعجع للحريري ببيان مقتضب من ان زيارته الى ​السعودية​ لم تكن بهدف التحريض على الحريري بل لشرح الوضع اللبناني وبأنه يعتذر في حال فهمت الزيارة على هذا النحو، إلا ان جعجع بحسب المصادر رفض كليا هذا الطلب ورفض البحث في الموضوع.

وأضافت المصادر انه حين عاد الوزيرالمقرب من الحريري وابلغه جواب جعجع، أكد الحريري الى الوزير ومحيطه، انه طالما لم يتم الاعتذار فإن الاجتماع مع جعجع لن يحصل.