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محكمة جزائرية تبرىء 6 ناشطين من الامازيغ من تهمة الاطاحة بالنظام

محكمة جزائرية تبرىء 6 ناشطين من الامازيغ من تهمة الاطاحة بالنظام
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

برّأت محكمة جزائرية الخميس ستة ناشطين من الأمازيع الميزابيين، وهم اقلية عرقية تتبع المذهب الاباضي، من تهمة محاولة الاطاحة بالحكومة الجزائرية والاضرار بأمن الدولة، وفق ما افاد محامي المتهمين.

العالم - الجزائر

وقال المحامي مصطفى بوشاشي من غرداية التي تقع على بعد 600 كيلومتر جنوب الجزائر حيث التأمت المحكمة "لقد تم احقاق العدالة في هذه المحاكمة التي ما كان يجب ان تحصل".


والمتهمون الستة اعضاء في لجنة وساطة تأسست لانهاء العنف الطائفي الذي اوقع 35 قتيلا على الاقل بين كانون الاول/ ديسمبر 2013 وتموز/ يوليو 2015 في منطقة غرداية بين الامازيغ الميزابيين الاباضيين في وادي بني مزاب والشعانبة، وهم عرب مالكيون.


واخذ على المتهمين ادارة صفحتي فيسبوك نشرتا تدوينات اعتبرت النيابة انها تثير الكراهية او تشكل اعتداء على امن الدولة، وهو ما نفاه المتهمون، وهذه الاتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام في الجزائر.


وكثير من المتهمين من اعضاء جبهة القوى الاشتراكية، اقدم احزاب المعارضة في الجزائر.


وفي تموز/ يوليو الماضي افرجت محكمة جزائرية عن كامل الدين فخار، الناشط البارز في الدفاع عن حقوق الميزابيين والذي اعتقل عام 2015 على هامش احداث العنف بعدما امضى عامين وراء القضبان لخرقه النظام العام.

المصدر: الفرنسية
 

 

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