روسيا تحذر في الامم المتحدة من انهيار الاتفاق النووي الايراني

العالم - إيران

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع للمجلس حول حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل ان اتفاق 2015 النووي مع ايران هو انجاز دبلوماسي كبير.

وقال لافروف "من الواضح ان فشل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق)، خصوصا نتيجة احد الاطراف، سينطوي على رسالة تنذر بنية المجتمع الدولي باسره بالخطر، بما يشمل آفاق التعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ووافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة على تمديد تعليق الحظر الاقتصادي المفروض على ايران بموجب الاتفاق النووي، لكنه طالب المشرعين الاميركيين وحلفاءه الاوروبيين "بسد الثغرات الكارثية" في الاتفاق.

وترفض روسيا، احدى الدول الست الموقعة على الاتفاق الى جانب الولايات المتحدة، المخاوف الاميركية وتقول انها ذات دوافع سياسية.

واضاف لافروف "لا يمكننا لمصلحة اجندات سياسية لبعض الدول، التخلي عن انجاز حقيقي للدبلوماسية الدولية".

وفي مؤتمر صحافي في موسكو هذا الاسبوع، اكد لافروف ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون لن يوافق على التخلي عن اسلحته النووية مقابل رفع العقوبات، في حال انهارت الترتيبات نفسها مع طهران.

وقال "اذا الغيت هذه الترتيبات وابلغت ايران بان عليها البقاء في اطار التزاماتها وسنعيد فرض العقوبات... ضعوا انفسكم مكان كوريا الشمالية".

وفي كلمته امام المجلس قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان الاتفاق النووي يتعرض "للتشكيك" مشددا على ان من مصلحة دول العالم "الحفاظ" عليه.

المصدر: الفرنسية

