البث المباشر

روسيا تحذر في الامم المتحدة من انهيار الاتفاق النووي الايراني

روسيا تحذر في الامم المتحدة من انهيار الاتفاق النووي الايراني
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

حذرت روسيا الخميس امام مجلس الامن الدولي من ان انهيار الاتفاق النووي الايراني سينطوي على رسالة "خطيرة" للعالم وسيقوض الجهود لاقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

العالم - إيران

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع للمجلس حول حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل ان اتفاق 2015 النووي مع ايران هو انجاز دبلوماسي كبير.

وقال لافروف "من الواضح ان فشل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق)، خصوصا نتيجة احد الاطراف، سينطوي على رسالة تنذر بنية المجتمع الدولي باسره بالخطر، بما يشمل آفاق التعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

ووافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة على تمديد تعليق الحظر الاقتصادي المفروض على ايران بموجب الاتفاق النووي، لكنه طالب المشرعين الاميركيين وحلفاءه الاوروبيين "بسد الثغرات الكارثية" في الاتفاق.

وترفض روسيا، احدى الدول الست الموقعة على الاتفاق الى جانب الولايات المتحدة، المخاوف الاميركية وتقول انها ذات دوافع سياسية.

واضاف لافروف "لا يمكننا لمصلحة اجندات سياسية لبعض الدول، التخلي عن انجاز حقيقي للدبلوماسية الدولية".

وفي مؤتمر صحافي في موسكو هذا الاسبوع، اكد لافروف ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون لن يوافق على التخلي عن اسلحته النووية مقابل رفع العقوبات، في حال انهارت الترتيبات نفسها مع طهران.

وقال "اذا الغيت هذه الترتيبات وابلغت ايران بان عليها البقاء في اطار التزاماتها وسنعيد فرض العقوبات... ضعوا انفسكم مكان كوريا الشمالية".

وفي كلمته امام المجلس قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان الاتفاق النووي يتعرض "للتشكيك" مشددا على ان من مصلحة دول العالم "الحفاظ" عليه.

المصدر: الفرنسية
 

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

لافروف: موسكو مستعدة لإقامة حوار سياسي بين فلسطين و "اسرائيل"

لافروف وظريف يبحثان تسوية الأزمة في سورية بسياق مؤتمر سوتشي

نيكي هيلي: امريكا ملتزمة بالصفقة مع إيران

إيران لن تسمح لأي بلد بالتدخل في سياساتها الدفاعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تحذر في الامم المتحدة من انهيار الاتفاق النووي الايراني

قبرص ترفض الافراج بكفالة عن اسرائيلي متهم بتهريب اعضاء

محكمة جزائرية تبرىء 6 ناشطين من الامازيغ من تهمة الاطاحة بالنظام

أمريكا تدعو تركيا للتركيز على "داعش" وعدم مهاجمة عفرين السورية

الحلف الأطلسي يحض مقدونيا على حل مشكلة اسمها مع اليونان

تل أبيب "تأسف" رسميا للاردن لمقتل اردنيين في حادثة سفارتها

نيكي هيلي: امريكا ملتزمة بالصفقة مع إيران

مشادة مع أمريكي تودي بحياة عراقي لجأ إلى الولايات المتحدة

هيومن رايتس: تسامح المغرب مع حق التجمع السلمي محدود

كريستيان مونيتور: كيف تحول المداخلة لقوة سياسية في ليبيا؟

الحكومة الفلسطينية تطالب المحكمة الجنائية الدولية لإعمال صلاحياتها

وزير الأوقاف المصري: 120 ألف مئذنة في مصر ولا يوجد إلحاد

حالات حمل لقاصرات في تركيا...بينهن 39 فتاة سورية!!

البنتاغون يعلن تدريب "قسد" لتحويلها إلى قوة لإرساء الاستقرار

فضيحة مدوية...ممثلة إباحية تكشف تفاصيل "علاقة حميمية" مع ترامب!!

البحرين تدّعي "حسن النوايا" والعفو الدولية ترد أنه"تحريف خطير"!

هذا ما طالبت به موسكو بشأن تنفيذ الاتفاق النووي

فضائح ترامب في "نار وغضب" بطريقها لتصبح مسلسلا تلفزيونيا

منظمتان حقوقيتان: المرأة السعودية تواجه "تضييقا شديدا" رغم بعض الإصلاحات

دبلوماسي ايراني: طهران لن تسمح باقحام قضايا اخرى بالاتفاق النووي

الأکثر مشاهدة