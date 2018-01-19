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نصرة للقدس وللأقصى.. جمعة غضب سابعة اليوم

نصرة للقدس وللأقصى.. جمعة غضب سابعة اليوم
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني الى مسيرات في جمعة غضب سابعة اليوم، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة ان المسيرات ستنطلق بعد صلاة الجمعة من مساجد غزة تحت عنوان "نصرة للقدس والمسجد الأقصى"باتجاه مفرق الشجاعية.

كما دعت الحركة الى إجراءات عاجلة لحماية المقاومة والمقاومين لتجنيبهم مطاردة واستهداف الاحتلال، ومن بينها نزع الكاميرات التي يستخدمها لتعقب حركة المقاومين.

ودعا مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داوود شهاب لاستمرار الانتفاضة وتحويلِها إلى نمط حياة يومي تستخدم فيها كل أساليب النضال.

ومنذ اعلان ترامب استشهد اكثر من 20 فلسطينياً وجرح اكثر من 3 الافٍ وخ500 واعتقل نحو 800 بينهم نساء واطفال.

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