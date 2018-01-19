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روسيا "تحيل على التقاعد" أكبر غواصتين نوويتين في العالم

روسيا
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قررت قيادة الأسطول الروسي إخراج غواصتي "أرخانغيلسك" و"سيفرستال" الذريتين من الخدمة لتقادمهما وانعدام الجدوى من استخدامهما.

العالم - اوروبا

وذكر مصدر عسكري مطلع أن عمليات إعادة تدويرهما ستجرى بعد عام 2020 بإشراف شركة "روس اتوم" الروسية للطاقة الذرية.

تجدر الإشارة إلى أنه لا تزال قيد الخدمة في القوات البحرية الروسية غواصة واحدة فقط من مشروع الغواصتين المذكورتين تحمل اسم "ديمتري دونسكوي"، استخدمها الأسطول الروسي لاختبار صواريخ بولافا البالستية العابرة للقارات.

وتعد الغواصات الروسية الثلاث المذكورة، أكبرغواصات العالم وتم اعتماد أول واحدة منها في عام 1980، إذ يصل طولها إلى 172 مترا، وإزاحتها 49.8 ألف طن من الماء وتم بناء 6 منها.

المصدر: لينتا رو

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