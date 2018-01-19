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لاسباب امنية..مطارات أمريكية تفتش أجهزة الركاب اللوحية

لاسباب امنية..مطارات أمريكية تفتش أجهزة الركاب اللوحية
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

شددت المطارات الأمريكية إجراءات مراقبة جوازات السفر وعبور الحدود، وخوّلت موظفيها مصادرة أي أجهزة ذكية من الركاب الذين لا يذكرون كلمة المرور الخاصة بالجهاز الذي يحملونه.

العالم-الاميركيتان

وذكّرت The Sun بأن رجال الأمن المختصين في المطارات الأمريكية، كانوا سابقا يملكون حق التفتيش السريع لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، أو تعريض الراكب لتفتيش أدق.

وجاء في القواعد الأمنية الجديدة في المطارات الأمريكية:"يتعين على المسافرين تقديم الأجهزة الإلكترونية والمعلومات الواردة فيها في حالة تسمح بالتحقق من الجهاز ومحتوياته".

وفي حال رفض الراكب الأجنبي الامتثال، يحق لرجال الأمن في المطار منعه من دخول الأراضي الأمريكية أو مصادرة جهازه المحمول.

ويبرر الجانب الأمريكي هذه الإجراءات بضرورة التحقق من صلة الراكب بالجماعات الإرهابية أو ولعه بالغلمانية، أو انتهاكه حقوق الملكية الفكرية.

المصدر:روسيا اليوم

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