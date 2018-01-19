رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب 29 يناير الجارى

العالم - تونس

وسيبحث المؤتمر سبل مضاعفة الفرص لصالح المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مع إبراز ثقافة المؤسسة والتجديد ودفع الشفافية والتكنولوجيا لاستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة واحتوائية.

يتوقع أن يشارك في هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدى.

المصدر: اليوم السابع

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