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رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب 29 يناير الجارى

رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب 29 يناير الجارى
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أُعلن في تونس اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيزور المغرب يوم 29 يناير الجاري؛ للمشاركة في أعمال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى يُنظم بمبادرة من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة المغربية، بمدينة مراكش تحت عنوان "الفرص للجميع.. تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي".

العالم - تونس

وسيبحث المؤتمر سبل مضاعفة الفرص لصالح المرأة والشباب عن طريق تشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مع إبراز ثقافة المؤسسة والتجديد ودفع الشفافية والتكنولوجيا لاستغلال الإمكانات بالمنطقة وتحديد السياسات المثلى لتحقيق نمو أكثر صلابة واحتوائية.

يتوقع أن يشارك في هذا اللقاء كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، ومدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدى.

المصدر: اليوم السابع

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