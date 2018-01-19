منظومة سورية تتغلب على صواريخ TOW الأمريكية

العالم - سوريا

وظهرت منظومة التشويش الإلكتروني هذه لأول مرة على بعض الدبابات التابعة للجيش السوري T-72 قبل شهرين، وتتزود بها مختلف نماذج الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية الخفيفة في القوات السورية.

وتعتبر منظومة "سراب-2" بمثابة تطوير لمنظومة "سراب-1" التي صممها مختصون سوريين بشكل مستقل، بهدف تحييد النظم الصاروخية الموجهة المضادة للدروع، وأظهرت المنظومة فعالية كافية في تصديها لصواريخ " تاو" الأمريكية بمختلف نماذجها المعدلة، ولكن تبين أن المنظومة السورية تبقى عاجزة أمام صواريخ "كورنيت" الروسية التي توجه بشعاع الليزر، وسجلت عدة حالات إصابة صواريخ كورنيت لدبابات سورية "T-72 " مجهزة بمنظومة "سراب-1".

ويتميز النموذج الجديد من المنظومة السورية عن سلفه بزيادة عدد "نوافذ التشويش".

وفي شريط فيديو نشر في قناة "يوتيوب" ظهرت مجموعة من الدبابات السورية خلال القتال مع الجماعات الإرهابية في جنوب محافظة حلب وفي بعض اللقطات ظهرت أجهزة "سراب" وهي منصوبة على دبابات من طراز Т-72М1 وТ-55 تابعة للجيش السوري.

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