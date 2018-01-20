مايك بنس يبدأ زيارة لمصر والاردن والكيان الاسرائيلي

العالم - الاميركيتان

وقالت المتحدثة اليسا فرح لوكالة فرانس برس إن "لقاءات نائب الرئيس مع قادة مصر والاردن واسرائيل تشكل جزءا من الأمن القومي لأميركا"، مشيرة إلى ان الرحلة تسير "كما كانت مرتقبة".

وكانت الزيارة مقررة اصلا نهاية كانون الاول/ديسمبر، لكنها تأجلت في ظل التوتر الناجم عن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.

وأثار هذا الاعتراف الأحادي الذي أعلِن عنه في السادس من كانون الأول/ديسمبر، غضب الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون اليها.

وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء "تجميد" نصف الاموال المخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، في خطوة أخرى فاقمت التوتر.

ومن المتوقع ان يصل بنس اليوم السبت إلى القاهرة حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم ينتقل بعدها الى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني.

ويتوجه نائب الرئيس الاميركي الى الكيان الإسرائيلي في 22 و 23 كانون الثاني/يناير حيث سيلتقي رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو والرئيس رؤوفين ريفلين. وليس هناك اي لقاء مرتقب مع مسؤولين فلسطينيين.

وبالاضافة الى خطاب يلقيه أمام الكنيست، سيزور بنس حائط المبكى في البلدة القديمة من القدس ونصب المحرقة التذكاري "ياد فاشيم".

(أ ف ب)

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